Muğla'da bu kez sazlıkta yangın çıktı!

Dalyan Kanalı'nın Köyceğiz Gölü'ne çıkışının doğu yönündeki sazlık alanında, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

DHA'nın haberine göre alevlere havadan 3 uçak ve 1 helikopter ile müdahaleye başlandı. Yangın, ekiplerin 8,5 saat süren çalışması ile tamamen söndürüldü. Yangında 5 hektar sazlık alan zarar gördü.