MSB: "S-400’lerin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na sevkiyatı bugün itibarıyla tamamlanıyor. Toplam 30 sorti yapıldı. İlk bölümün teslimatı için Rusya'dan 30 uçak geldi. 2. grup sevkiyat da Ankara'ya yapılacak. Askeri kaynaklar, S-400'lerin ikinci grup sevkiyatının da Ankara'ya yapılmasının beklendiğini belirtti.

Patriot için ABD ile görüşmeler devam ediyor. Pilot ve personelin ABD'den ayrılması için planlama sürüyor. Taraflı adil olmayan bir karar, NATO'nun gücünü etkiler. Ülkemizin F-35 program ortaklığı Projesi askıya alınan bir proje. Henüz net olarak iptal edildiği çıkarıldığı ile ilgili bir belge yok.

Türk ve ABD heyetlerince,Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı."