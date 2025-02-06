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        Haberler Gündem Güncel Mısır Çarşısı'nda yangın! | Son dakika haberleri

        Mısır Çarşı'nda korkutan yangın!

        İstanbul Eminönü'nde, Mısır Çarşısı'nın yanında bulunan bir restoranda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde incelemede bulunup açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Restoran ahşap bir binada olduğu için yangın hemen büyüyor ve kısa sürede yangın söndürülüyor. Yangında can kaybı, yaralı ya da mahsur kalan olmadı. Yangını soğutma çalışmasına geçildi" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 06.02.2025 - 13:27
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        Mısır Çarşı'nda korkutan yangın!
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        İstanbul Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada öğle saatlerinde çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        AA'daki habere göre Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangının ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ALEVLER YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

        Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

        VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINDA

        Olay yerinde incelemede bulunup açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Restoran ahşap bir binada olduğu için yangın hemen büyüyor ve kısa sürede yangın söndürülüyor. Yangında can kaybı, yaralı ya da mahsur kalan olmadı. Yangını soğutma çalışmasına geçildi" dedi.

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