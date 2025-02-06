İstanbul Fatih'te, restoran olarak hizmet veren binada öğle saatlerinde çıkıp yan taraftaki yapılara sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA'daki habere göre Eminönü'nde restoranın bulunduğu 4 katlı binada çıkan yangının ardından, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLER YANDAKİ BİNAYA SIÇRADI

Kısa sürede büyüyen alevler, binayı sarıp ve yan taraftaki yapılara da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

VALİ GÜL: YANGIN KONTROL ALTINDA

Olay yerinde incelemede bulunup açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, "Restoran ahşap bir binada olduğu için yangın hemen büyüyor ve kısa sürede yangın söndürülüyor. Yangında can kaybı, yaralı ya da mahsur kalan olmadı. Yangını soğutma çalışmasına geçildi" dedi.