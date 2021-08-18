Minik Zümra Nur'un ölümünde korkunç şüphe!

İHA

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 3 yaşındaki Zümra Nur Şendur, memleketi Ordu'da toprağa verildi. Aile, çocuklarının ölümünde şüphe olduğunu ileri sürerek, adaletin yerini bulmasını istedi.

Minik Zümra Nur Şendur, pazartesi akşamı annesi ile birlikte parka gittikten sonra, akşam saatlerinde evin önünde gözlerden kayboldu. Durumun ihbar edilmesi üzerine, ekiplerin, ailesinin ve mahalle sakinlerinin araması sonucu minik Zümra Nur, apartmanın asansör boşluğunda ağır yaralı olarak bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Zümra Nur, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dün sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na getirilen minik kızın cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından baba Köksal Şendur ve yakınları tarafından alınarak, memleketi olan Ordu'nun Fatsa ilçesine getirildi.

CENAZEDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Baba Köksal Şendur ve ailesinin, ölümünde şüphe olduğunu ileri sürdüğü 3 yaşındaki Zümra için Fatsa ilçesine bağlı Geyikçeli Kuloğlu Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Minik Zümra N, Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

'ANNE GELİYORUM DEDİ BİR ANDA GÖZDEN KAYBOLDU'

Cenazede ağıtlarıyla yürek dağlayan acılı anne Emine Şendur, "Yavrumla gezerken kızım bir anda kayboldu. 'Zümra Nur' diye bağırdım, arkamı döndüm ve 'anne geliyorum' dedi. Demesi ile kaybolması hemen oldu. Aradım, taradım maalesef bulamadım. Polise haber verdim, yetkililer geldi ama maalesef bulamadım. Bulduğumuz yerde çocuğumun terliğini suya atmışlar. Karanlığın içinde bodrum katta bulduk. İki kişi vardı, onlara sorduk, onlar da 'aşağıda çocuğun yok' dediler. Bana 'baktık burada çocuğun yok' dediler. Ben o iki kişiyi de tanımıyorum, hangi akla hizmete gidip de siz arıyorsunuz. Yabancı olduklarını biliyorum. Orada bodrum olduğunu nereden biliyorlar. Bana 'yok' demelerine rağmen kendim gittim baktığımda çocuğumun cansız bedeni ile karşılaştım. Ben onlara çocuğumun katilleri diyorum” dedi.

'GÖZALTINA ALINANLAR BİZİ YANILTANLAR'

Olayda şüpheli bir durum olduğunu söyleyen baba Köksal ise, "Yaşanan olay kabus gibi. Kaybolduktan 3.5 saat sonra kızımın cansız bedenine ulaştık. Boğulmuş bir şekilde apartmanının bodrumunda bulduk. Emniyet birimleri çalışıyor onlarla ilgili. Şüpheli kişiler gözaltına alınmış bilgisi var. İki kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz ve onları da tanımıyoruz. Annesinin yanından 1,5 dakika içinde kayboldu. Gözaltına alınan kişiler bizi yanıltan kişiler. Takipçisi olacağız ve adaletin yerini bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

3 yaşındaki Zümra Nur Şendur'un hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor.