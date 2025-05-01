Mattia Ahmet cinayetinde 2 çocuk için gözaltı kararı!

Habertürk'ten Uzay Kesmen'in haberine göre İstanbul'da yaşayan 14 yaşındaki Ahmet Mattia Minguzzi, 24 Ocak'ta Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Minguzzi cinayetiyle ilgili tutuklu 2 suça sürüklenen çocuğun yargılandığı dava dosyasına, olay anına ilişkin kamera kayıtlarının dökümleri bilirkişi raporu girdi. İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, davanın iki tutuklu sanığı B.B. ve U.B.'nin pazar yerine giriş ve çıkış anlarına ait kamera dökümleri yer aldı.

Minguzzi ve arkadaşlarıyla karşı karşıya geldikleri ilk iki eylem ve bıçaklanma anı görüntülerinin de çözümü yapıldı. Cinayet sanıklarının yanında yer alan 2 çocuğun görüntülerine de raporda yer verildi.

İKİ ÇOCUK İÇİN CEZA TALEBİ

Çocukların, cinayet davasının iki tutuklu sanığı olan B.B. ve U.B. ile birlikte hareket ettiği öne sürüldü. Bu nedenle de iki çocuk hakkında, “kasten ve tasarlayarak öldürme”, müşterek faillik” ve “yardım etme” suçlamalarıyla dava açılması ve cezalandırılmaları talep edildi.

2 ÇOCUĞA GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 çocuk şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Avukat Dr. Rezan Epözdemir, “Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin biraz önceki başvurumuz ve şikayetimiz üzerine ortaya çıkan yeni failler hakkında Sayın Başsavcılık tarafından gözaltı kararı verilmiştir. Faillerin bir an önce gözaltına alınarak, maddi gerçeğin ortaya çıkması ve emsal mahiyette cezalandırılmaları için soruşturma müvekkil aile ve tarafımızca etkin bir şekilde hukuken takip edilmektedir” dedi.