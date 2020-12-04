Milyon dolarlık vurgunda flaş detaylar!

Almanya’nın Bremen kentinden 7 ay önce polis karakoluna giden bir vatandaş, “Benden aldığınız altınlar ne oldu. Geri vermediniz” dedi. Ne olduğunu şaşıran polis kısa süre sonra gerçek durumu öğrenmiş oldu.

Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, kendilerini polis olarak tanıtan biri, “Sizin mahallede hırsız yakaladık. Hırsızın üzerinde sizin adres bilgileriniz vardı. Bu hırsızın 2 arkadaşı kaçak durumda. Sizin eve girebilirler. Altın ve paranız varsa korumaya almamız lazım” diyerek, mağdur vatandaşı dolandırmıştı.

İZMİR POLİSİ HAREKETE GEÇTİ

Almanya’da peş peşe benzer olaylar yaşanmaya başladı. Alman polisi yaptığı incelemede, dolandırıcıların İzmir’den aradıklarını tespit etti. Eldeki bu bilgiler Türk emniyeti yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine Asayiş şube Müdürlüğü Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

ÇETE LİDERİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Yapılan çalışmalarda İzmir’deki dolandırıcıların azılı bir çete olduğu saptandı. Çete lideri Lübnan asıllı Amar Sun’du. Amar Sun, 2012 yılında Almanya’da tutuklu kaldığı hücreden kaçmayı başarmıştı. Ve Alman basını bu kaçışı günlerce yazmıştı. Ayrıca Sun hakkında Kırmızı Bülten aranması bulunuyordu.

İNANILMAZ VURGUN

Çete üyeleri tek tek tespit edilmeye başlandı. Takip 6 ay sürdü. Yapılan takiplerde, çetenin milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıktı. Çete üyeleri İzmir’de bir çağrı merkezi kurmuş ve bu sözde merkezde, aradıkları Alman vatandaşlara kendilerini polis olarak tanıtıp dolandırıyordu. Yönlendirdikleri kuryelerle para veya altınları alıp Türkiye’ye getirtiyorlardı.

“GÜN BATIMI” OPERASYONU

Elde edilen delillerin ardından 48 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona, çete liderinin Güneş anlamı taşıyan soy ismine yakın olan “Gün batımı” ismi verildi. Düzenlenen operasyonlarda çete lideri Amar Sun, çetenin en önemli adamlarından Fariz demir, kardeşi Halit demir olmak üzere 32 kişi yakalandı.

DOLANDIRMA ANLARINI VİDEOYA ALMIŞLAR

Düzenlenen operasyonlarda çete üyelerine ait birçok video ile çekilmiş görüntüler de elde edildi. Bir görüntü de çete elemanının aradığı Alman vatandaşı dolandırmaya çalışırken görülüyordu. Bir başka video da, Almanya’da mağdurdan paraları alan çete üyesi Halit Demir’in araç içindeki görüntüleri yer alıyordu.

ÜNLÜ RAP SANATÇISININ KLİBİNDE DE ÇETE ROLÜNÜ OYNADILAR

Dikkat çeken bir detay da, çete üyelerinin Almanya’da tanınan Mudi adlı rapçi’nin klibinde oynamalarıydı. Mudi’nin yer almadığı ama seslendirdiği şarkının klibinde rol alan çete üyeleri, klipte de iş yerini silahla basarak para alan bir çeteyi canlandırdı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİLİYOR

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Çetenin ikisi Çeşme’de olmak üzere toplam 3 otel, lüks semtlerde 87 gayrimenkul, 41 araç, 25 lüks kol saatine el konuldu. El konulanların toplam değeri 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor.