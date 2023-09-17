Son dakika: Milli Takım'da Kuntz dönemi sona erdi
DHA'nın haberine göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi
Giriş: 17.09.2023 - 15:10 Güncelleme: 17.09.2023 - 15:59
Son olarak Ermenistan ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini kaptıran Milli Takımımız'da sıcak gelişme yaşanıyor.
DHA'nın haberine göre A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı.
Habere göre TFF yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.