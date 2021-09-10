Tarih Organizasyon Rakip Sonuç 07.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 1-6 04.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık 3-0 01.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ 2-2 20.06.2021 EURO 2020 İsviçre 1-3 16.06.2021 EURO 2020 Galler 0-2 11.06.2021 EURO 2020 İtalya 0-3 03.06.2021 Özel Moldova 2-0 31.05.2021 Özel Gine 0-0 27.05.2021 Özel Azerbaycan 2-1 30.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Letonya 3-3 27.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Norveç 3-0 24.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2 18.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2 15.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2 11.11.2020 Özel Hırvatistan 3-3 14.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2 11.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1 07.10.2020 Özel Almanya 3-3 06.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0 03.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1 17.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0 14.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0 14.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1 11.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0 10.19.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 07.09.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0 11.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2 08.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0 02.06.2019 Özel Özbekistan 2-0 30.05.2019 Özel Yunanistan 2-1 25.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 22.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0

MAAŞI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in aldığı maaş gündeme gelmiş ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla kıyaslamalar yapılmıştı. Güneş, Hollanda maçı sonrası bu eleştirilere yanıt vermişti. "Kendi şahsımla ilgili neden bir senedir maaşlar anlatıldı, neden saldırı oldu, onu bilmiyorum." diyen Güneş, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Düzen böyle mi, şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Onları güldürdüm, o da benim hatam. Üzgünüm. Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten."