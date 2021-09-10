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Haberler Futbol Milli Takım VEDA ETTİ! Şenol Güneş, Milli Takım ile yollarını ayırdı! Bir dönem sona erdi

Son dakika: Milli Takım'da Şenol Güneş dönemi sona erdi!

TFF, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu. Güneş yönetimindeki A Milli Takımımız, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki altıncı grup maçında Hollanda'ya 6-1 mağlup olmuş ve 11 puanda kalarak üçüncü sıraya gerilemişti.

10.09.2021 - 14:24 | Güncelleme: ABONE OL
VEDA ETTİ! Şenol Güneş, Milli Takım ile yollarını ayırdı! Bir dönem sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu. TFF'den yapılan açıklamada, "A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş’e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

İKİNCİ DÖNEMİ 2,5 YIL SÜRDÜ

A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in ikinci dönemi 2,5 yıl sürdü. 2019 Mart ayında milli takımın başına ikinci kez getirilen Şenol Güneş'le yollar bugün itibarıyla ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip deneyimli teknik adamın ikinci döneminde 32 maç oynadı. Bu karşılaşmalarda 15 galibiyet elde eden milli takım, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. Milli takım, 25'i resmi, 7'si özel olmak üzere oynadığı 32 maçta, 55 gol atarken, kalesinde 40 gol gördü.

Milli takım, Şenol Güneş'in ikinci dönemindeki ilk maçında deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 mağlup etti. Güneş'in ikinci döneminin son maçı ise deplasmanda 6-1 kaybedilen Hollanda karşılaşması oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş'in ikinci döneminde yaptığı maçlar ve sonuçlar şöyle:

Tarih Organizasyon Rakip Sonuç
07.09.2021
Dünya Kupası Elemeleri
Hollanda 1-6
04.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Cebelitarık 3-0
01.09.2021 Dünya Kupası Elemeleri Karadağ 2-2
20.06.2021 EURO 2020 İsviçre 1-3
16.06.2021 EURO 2020 Galler 0-2
11.06.2021 EURO 2020 İtalya 0-3
03.06.2021 Özel Moldova 2-0
31.05.2021 Özel Gine 0-0
27.05.2021 Özel Azerbaycan 2-1
30.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Letonya 3-3
27.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Norveç 3-0
24.03.2021 Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2
18.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2
15.11.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2
11.11.2020 Özel Hırvatistan 3-3
14.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2
11.10.2020 UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1
07.10.2020 Özel Almanya 3-3
06.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0
03.09.2020 UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1
17.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0
14.11.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0
14.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1
11.10.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0
10.19.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
07.09.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0
11.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2
08.06.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0
02.06.2019 Özel Özbekistan 2-0
30.05.2019 Özel Yunanistan 2-1
25.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0
22.03.2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0

MAAŞI TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU

Alınan kötü sonuçların ardından Şenol Güneş'in aldığı maaş gündeme gelmiş ve yurt dışındaki meslektaşlarıyla kıyaslamalar yapılmıştı. Güneş, Hollanda maçı sonrası bu eleştirilere yanıt vermişti. "Kendi şahsımla ilgili neden bir senedir maaşlar anlatıldı, neden saldırı oldu, onu bilmiyorum." diyen Güneş, sözlerini şöyle tamamlamıştı:

"Düzen böyle mi, şeytanlık mı var, başka bir şey mi var? Bilmiyorum ki. Onları güldürdüm, o da benim hatam. Üzgünüm. Niye anlatıyorum bunları, bana olsun ama ben gittiğim zaman gelen birine olmasın. Lucescu giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar 6 ay sonra suçlamaya başlıyorsa düzende bir yanlışlık var. Ben bir bedel öderken bir düşünce devrimi olsun isterim. Ben yalvararak gelmedim, sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Bir sene önceden bazı şeyleri oluşturup sonuçla bunu desteklemek doğru değil, ben kaybettim ülkenin kaybı olsun istemem. Maaşımın bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsin ama milli takım antrenörü olarak sayı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yapıp arkasından bir şey yok gibi yapılmasını doğru bulmam. Bizim gidişimizle beraber bu işler daha düzenli olsun istiyorum. Biz ebedi burada değiliz zaten."

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