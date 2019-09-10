İstanbul Kadıköy'de önceki gece motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla yaptıkları kavgada Ömer Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alındıktan sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler milli kick boksçu Berke Şahin ile O.C. ve T.K'nın işlemleri tamamlandı.

BİR ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

AA'da yer alan habere göre savcılık ifadelerinin ardından Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne hakimliğe çıkarılan şüpheliler Berke Şahin ile T.K. "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Hakimlik, diğer şüpheli O.C'nin ise yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti.