Bahçeli'den FETÖ'nün siyasi ayağı mesajı

Saliha Çolak scolak@haberturk.com

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerle akşam yemeğinde buluşurken, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar şöyle:

SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Hafta sonu partinizin kurmayları ile yaptığınız toplantıda çok net bir şey ifade ettiniz Kasım Süleymani ile ilgili. İlk defa bir siyasi parti lideri Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili konunun uluslararası boyutuna değindi. Bu konuyu biraz açabilir misiniz? İran’ı tutan bir kesim ABD’yi tutan bir kesim var…

Konu hala tartışılıyor. İleriki günlerde ne şekil alacağı belli olmadığı için bugün bir yorum yapmak çok zor. Ama bilinen bir gerçek var, ABD İran Devrim Muhafızlarının komutanı niteliğindeki resmi bir görevliyi Irak’ta öldürdüğünü beyan etti. İran’da ‘Bizim önemli bir personelimizdir, Devrim Muhafızlarının komutanıdır, dolasıyla ona yapılmış olan saldırı doğru olmamıştır’ diyor. Diğer taraftan İran yanlısı veya ABD yanlısı olanlar konuyu Süleymani üzerinden açmaya çalışıyor. Açarken de Ortadoğu ve ona yakın çevrelerde meydana gelmiş terörist faaliyetlerle ilişkisini kurmaya çalışıyorlar. Henüz bu netleşmiş değil. O sebepten dolayı ABD’nin yaklaşımı doğru olmamıştır. Yani siz kalkar bir ülkenin yetkilisini öldürmeye yeltenirseniz ve bu bir alışkanlık ve uygulama alanı bulan bir anlayış haline dönüşürse o zaman dünya ne olacak? Her terörist faaliyet içerisinde bulunanları ayıklama kabiliyetiniz de yoksa o zaman bir devletin mensuplarının bir başka ülke tarafından öldürülmesi çok farklı bir uluslararası tartışmayı meydana getirir. Buraya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladık. Ama henüz daha bu konudaki tartışmalar netleşmiş değil. İran biraz ketum kalıyor. ABD ilk söylediğinde ısrarcı oluyor fakat olayın birçok yönüyle açılması, değerlendirilmesi ve sonuca bağlanması noktasında bir gelişme henüz görünmüyor.

3. Dünya savaşına neden olabilir mi efendim?

3. Dünya Savaşı: Birinci ve ikinci dünya savaşlarının acı tecrübeleri sonucunda hiçbir milletin ve ülkenin kabulde kolaylığı olmayan bir savaş hali olur. Bu nedenle sorunu daha farklı bir noktada çözmenin, diplomatik yaklaşımlarla uzlaşma zemininde halletmenin yollarının bulması lazım. Yoksa “böyle devam etti bir üçüncü dünya savaşı gelsin” temennisi Ortadoğu’yu daha karmaşık bir hale getirmekle kalmaz dünyayı da aynı hale getirir. Bunu telaffuz etmemek gerekir. 3. Dünya Savaşı çağrısı kolay bir çağrı değildir, sebep ve sonuçlarını çok iyi düşünmek gerekir. Bugünkü aşamada bundan sonra bu ve buna benzer davranışların olmaması açısından uluslararası hukukta bazı kavramları yerleştirmek, bununla ilgili sonuçları nasıl değerlendirecekleri veya sorgulayacaklarının yöntemini ortaya koymak lazım. Misilleme olsun diye bir füze attılar bir uçağa rast geldi ve 176 kişi hayatını kaybetti. Böyle bir mücadele olmaz, olmaması lazım. Artık bunu uluslararası bir konu olarak ele almak lazım ki bizim yıllar önce söylediğimiz şeyler hala geçerlidir. Yani terörün uluslararası tanımını doğru yapmak lazım. Birinci şart bu. İkincisi, eğer burada bir mutabakat sağlanmışsa terörle mücadelenin nasıl yapılacağı konusunda da uluslararası bir anlayışa sahip olmak lazım. Şimdi üçüncü olarak da terörün beslendiği kaynakların kurutulması özellikle finans kaynaklarını, silah alım gücünü daraltmak lazım. Dördüncü olarak da teröre destek veren ülkelerin bu destekten vazgeçmeleri lazım. Bunu daha da çoğaltabilirsiniz. Bu böyle gelişmediği taktirde yarın ne olacağını kestirmek çok zor olur. Bakın 2003 yılından bu yana Irak’ta neler oluyor, Suriye’de neler olacağı belli değil. Libya karışıyor. Ama bütün bunların yanında çatışma alanı olarak bilinen 8 ülke var. 8 ülkenin içerisinde de ülke yöneticilerinin değişik suçlamalarla iktidardan ayrılmasını sağlayacak tarzda toplumsal hareketler başlıyor. Yarın bunlar yaygınlaşır. Şimdi en gelişmiş ülkelerden bir tanesi sayılan Fransa’da dahi bu sokak hareketlerini durdurabilecek bir tedbir ortaya koyamadılar. Hala polislerin nasıl davrandığı, halkın buna karşı neler yapmak istediği ortada. Ama hiçbir ülke ‘Fransa ne oluyor sana? Libya ile ilgileniyorsun, Irak ile Suriye ile ilgileniyorsun da kendi halkınla niye ilgilenmiyorsun. Çatışma yönünü hafifletecek tedbirleri niye almıyorsun?’ sorusunu da sormuyor. Bunu Fransa Cumhurbaşkanı da kendi kendisine soramıyor.

"TÜRKİYE ORTADOĞU’YU DOĞRU OKUYAN BİR SİYASET TAKİP ETMİŞTİR"

AA’nın Kahire bürosuna yapılan baskın sonrasında yayınladığınız mesaj için çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güçlü hissettirdi. Dış politikaya yönelik konuşmalarınızı hep bir ufuk turu olarak değerlendiriyorum ben. Libya’da Türkiye’nin emperyal hedeflerle orada olduğunu iddia edenler var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hafter’in ikili bir tavrı bulunuyor. Ateşkesi sıcak bakacağına dair sinyaller verdi. Sisi ve Hafter ile istikrarın olacağını düşünüyor musunuz?

Son günlerde bazı tartışmalarda ‘Nasıl okuyorsunuz’ sorusu ile sohbete başlanıyor. Nasıl okunduğu sorusunu başlangıç kabul edersek: Bugün çok yetersiz gördükleri, dış politikada tecrübesi çok olmayan, uluslararası alanda fazla dikkat çekmeyen bir ülke olarak Türkiye, Ortadoğu’yu ayrıca büyük, gelişmiş ülkelerin Ortadoğu’ya müdahale şekillerini, amaç ve hedeflerini doğru okuyan bir siyaset takip etmiştir. Bu siyaset takibinde Türkiye’nin bugüne kadar edindiğimiz bilgiler ışığında başarılı olduğunu da ifade etmek isterim. Çünkü hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı, Barış Pınarı harekatlarıyla emperyal anlayışın Türkiye’nin hududunda bir terör devleti kurmak gayelerine son veren bir cesaretle hareket etmiştir. Böylece Ortadoğu’nun muhtelif ülkelerinde meydana gelen tartışmalara da yol gösterici, itidal tavsiye eden ve zaman zaman da çözüm arayışına giren bir ülke konumunda olmuştur. Bunlardan bir tanesi de son günlerde Libya meselesidir. Libya meselesi çok önemlidir. Bunu çok değerli bir bilim insanımız bizim hafta sonu yaptığımız toplantıda çok güzel izah etmiştir ve orada Türkiye’nin bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli tedbirlerin alınmasını, çok hazırlıklı bir politikanın önemini belirtmiştir. Yani şuanda Kuzey Doğu Akdeniz bölgesindeki her türlü çıkarları olan ve birçok yabancı devletin müşterek hareketinin Türkiye üzerindeki baskılarına son veren bir davranışla Türkiye Libya arasında bir koridor oluşturmak suretiyle orada bazı ekonomik menfaatlerin peşinde koşan ülkelere, ‘Türkiye’nin müsaadesi olmadan hiçbir şey yapamazsınız’ mesajını ortaya koymuştur. Bu tabii bazı çevreleri rahatsız etmiştir. Kimleri rahatsız etmiştir? Başta Mısır’ı, diğer yandan Batı Avrupa ülkelerini rahatsız etmiştir ABD’yi rahatsız etmiştir. Şimdi de orada Libya’nın üzerinde Türkiye’nin oluşturduğu zemini bozmak için darbeci bir generalin arkasına takılarak Türkiye’yi mahkum etmeye çalışmaktadırlar. Türkiye, hem Moskova, hem İstanbul, hem Ankara’da yapmış olduğu başta telefon diplomasisin çok başarılı sonuçlarını elde etmiştir. Şu an için Moskova’dan kaçan ama Berlin’de yakalanan bir Hafter ile Türkiye zannediyorum Libya’daki kalıcı ateşkesi de başaracaktır. Oranın huzur içerisinde olmasını, Libyalıların birlikte yaşadıkları, ülke bütünlüğünün korunduğu bir Libya’nın oluşmasına katkı sağlayacaktır.

ESAD’I GÖNDERMEK, YERİNE HALKI GETİRMEK LAZIM

Irak ABD askerlerinin gitmesi için bir karar aldı ve onaylandı. Komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde bölgede istikrarsızlık biter mi, biterse nasıl biter?

Bu sürekli devam edecek bir olay değildir. Süreklilik kazanırsa Ortadoğu’da çok daha tehlikeli olaylar yaşanır. Onun için bazı kararların alınmasında Rusya, ABD oradaki istikrar, huzur ve demokrasinin gelişimi konusunda tutarlı davranışlar içerisine girmelidir. Yani bir ülke bir zamanlar, ‘Biz çok kötü durumdayız ABD gelin Saddam rejimini devirelim’ diyor. ABD’liler geliyor. Orada 14 yıl kalıyor, çok değişik olaylar yaşanıyor. Şimdi ise yaşanan olaylar karşında Irak Meclisi ‘ABD artık sen git’ diyor. Böyle bir durum karşısında bir millet meclisinin yani Irak meclisinin almış olduğu bir karara ABD eğer her ülkedeki iradeye saygı göstermeyi prensip kabul eden bir anlayışla davranıyorsa çekip gitmesi lazım. Ama ben gitmem, çıkmam buradan diyor. Böyle bir sakat anlayışı hiçbir ülkenin kabul etmemesi gerekir. Bugün Irak’ta bunun sonucunu alırsa her gittiği yerden çıkmama anlayışında olur. O zaman ne yapacağız, dünyayı bir ülke mi yönetecek? Böyle bir şeyi kabulümüz mümkün değildir. Onun için Irak halkının alacağı kararları dikkate almakta ve bazı çalışmaları artık sonuçlandırmakta yarar vardır. Bunun başlıcası Irak anayasasının gözden geçirilmesi, yeni bir anayasa çerçevesinde Irak’ın toprak bütünlüğü, siyasi düşünceleri bir araya getirecek olan demokratik yaklaşımları ele alarak halka dayalı bir yönetimin teşekkülüne gidilmesidir. Ve Irak halkının da, ‘bu hükümeti ben kurdum, bundan sonra da sahibiyim’ demesi lazım. Bazı etnik ve mezhep tartışmalarının dışında hareket etmelerinde yarar var. Bunun aynı şekilde Astana toplantıları çerçevesinde de düşünülmesi gerekir. Yani İran, Rusya ve Türkiye’nin katılımıyla başlatılmış ve on birincisi gerçekleştirilen Astana toplantılarındaki gelişmeleri dikkate alırsak ilk yapılması gereken: Cenevre toplantılarında anayasal zeminin oluşması noktasındaki mutabakata bir an evvel varmaktır. O mutabakat çerçevesinde Suriye’de yeni bir anayasanın yazılması ve o anayasaya göre de başta Suriye’nin toprak bütünlüğü olmak üzere, orada yaşayan halkın temsil kabiliyetinin olduğu bir demokratik seçimle Esad’ı göndermek yerine halkı getirmek lazımdır.

ERDOĞAN'IN CANİ ESAD İLE GÖRÜŞECEĞİNE İHTİMAL VERMİYORUM

CHP ve İYİ Parti’nin Esad ile doğrudan görüşme ve temas kurma gibi bir çağrıları vardı. Doğrudan temas olmasa da MİT Başkanı Hakan Fidan’ın istihbarat düzeyinde bir görüşmesinin olduğu bir sürecin başladığı iddia ediliyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tabii Türkiye’nin takip etmiş olduğu politikalar o politikaları hayata geçiren yöntemler açısından ayrıntılı bir bilgiye sahip olduğumuz söylenemez. Ama Türkiye büyük bir devlettir. Önemli kurumları vardır. Bu kurumlarda yetişmiş çok güçlü elemanları vardır, bunların Türkiye’nin geleceği açısından, bekası açısından muhtelif temaslar içerisine girmeleri, bir başka devletle ilişkiye girmek yerine Türkiye’nin çıkarlarını planlayan bir anlayışa sahip olduklarını ifade ederek kabul etmek lazımdır. Bu konuda hükümet direk temas kurmasa da bir çok yerlerle temasa geçebilecek bir durumda olması lazımdır. Bu görüşmelerde mahsurlu bir taraf yoktur. Ama, ‘İlle de siz görüşünüz’ gibi bir inada bindirilerek bir başka siyasi amaç hedefleniyorsa, benim şuan için gördüğüm, tanıdığım sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu çağrılara uyarak Esad denilen cani ile oturup görüşeceğine ihtimal vermiyorum.

İdlip meselesi çözülmelidir. Rusya rejimin yanındaki gücünü çekmelidir. Türkiye ile olan diyaloglarını olumlu geliştirmeye gayret göstermelidir. Esad ile bir yere varması mümkün değil.

BİZ İTTİFAKTAYIZ KOALİSYONDA DEĞİLİZ

Detaylı malumatımız yok dediniz ama önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme bekleyelim mi?

Her zaman görüşme ihtimalimiz söz konusu olabilir. Çünkü Cumhur İttifakı'nın iki önemli kanadıyız. Yeri gelir görüşürüz, yeri gelir birbirimizi dinleriz, yeri gelir biraz sabırlı hareket ederiz. Siyasi iktidarın takip ettiği politikaları biz de yakından izleriz ve ona göre de Türkiye’nin geleceği hakkında bir takım kanaatlere sahip olabiliriz. Ama her zaman görüşeceğiz diye bir kural yok. Görüşmenin sınırını ve kapsamını planlayarak görüşme de olmaz. O bakımdan bu başka türlü anlayışlara da sebebiyet verebilir. Biz ittifaktayız koalisyonda değiliz.

Akşener, Esad ile görüşür mü efendim?

Valla isabet olur. Bu kadar hevesli birisini de görmedim yani. Esad’a da çok yakın yani gidebilirler. Çok uzak değil Reyhanlı’dan sonra Halep, sonra Şam. Esad orada.

FETÖ’NÜN SİYASİ AYAĞI

FETÖ’nün siyasi ayağının ortaya çıkarılmasına vurgu yaptınız. CHP’den bir araştırma komisyonu kurulması önerisi geldi. Bunun yöntemi ne olmalı, nasıl ortaya çıkarılmalı?

Araştırma komisyonunda ısrar etmek ve herkesi oraya da davet etmekte eğer çok kuşku verici davranışlarının üzerini örtmek gibi bir çabaları yoksa zaten bir anlamı olmaz. Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız! Hakimlik mi yapacağız, kolluk kuvvetlerinin mensupları mı olacağız! Bir takım olayları yakından izleyecek tarzda geçmişte olduğu gibi dinleme falan bu tür işler mi yapacağız! Böyle şey olmaz. Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır. Bu konuyu televizyonlara çıkan değerli bilim insanları ve gazeteciler CHP lehine saptırarak değerlendirmeye çalışıyorlar.

Şimdi hep birlikte düşünelim: 15 Temmuz gecesi bir grup TRT’yi ele geçirmiş, orada görevli bir spiker hanımefendiyi zorla kameranın karşısına oturtmuş Yurtta Sulh Konseyi’nin bildirisini okutuyorlar. Böyle bir düşünceye sahipseniz demek ki 15 Temmuz’un arkasında bir Yurtta Sulh Konseyi var. Konsey kavramını ele aldığınızda bu bir tek kişi anlamına gelmez. Konsey kavramının içine neyi dahil etmek istiyorsanız onlar oradadır. Bunların içerisinde darbeyi yapan askerler olduğu gibi darbecilerle hareket eden siviller, bürokratlar olabilir. Darbe başarılı hale gelirse de ülkeyi yönetecek bir yönetim kadrosunun bulunması lazım. Şimdi böyle bir durumu biz araştırıyoruz. Birkaç örnek vermek istiyorum.

27 MART VE 12 EYLÜL’LÜ YANIT

Türkiye’de yapılan ilk ihtilal 27 Mayıs darbesidir. Bu darbe emir komuta zinciri içinde oluşmuş bir darbe değildir. Böyle bir darbeden sonra bunlar bir Milli Birlik Komitesi oluşturmuşlardır. İşte bu komitenin bir çok ismi hemen hemen hepsi asker. Yani diyorlar ki, ‘Darbeyi biz yaptık ülkeyi biz yöneteceğiz. Biz de bir Milli Birlik Komitesi oluşturduk bu yönetecek’. Peki bu komite nasıl yönetecek, bir hükümet oluşturmaları lazım. İşte 27 Mayıs ihtilalcilerinin oluşturduğu hükümet. Bunların içerisinde öyle isimler var ki, bir kısmı asker ama büyük bir çoğunluğu bürokrat ve siyasetçi. Burada 27 Mayıs’ı tahlil ederken bunları değerlendirirken ne yapmamız lazım. Eğer başarısız olsalardı 38 MBK üyesinden hesap sorarken bu siviller ne olacaktı! O zaman bunlar nerede ne görev yapacaklardı. Bunların içerisinde bir çok şahıslar var ve siviller, bürokraside ve siyasette önemli şahsiyetler. Esas CHP’ye örnek teşkil edecek bir olaydan size bahsetmek istiyorum. Türkiye’de 12 Mart’tan sonra oluşan yapı üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. Buna CHP ve diğer partiler de cevap versin. Yani Genelkurmay, Kara Kuvvetlerinin de içinde olduğu emir komuta zinciri içinde bir muhtıra verilmiş, bu hükümetin istifasını gerektirmiş ondan sonra da 26 Mart 1971 ile 11 aralık 1971 tarihleri arasında 33. Hükümet kurulmuş. Bu hükümet halktan iradeyle mi gelmiş? Bu tarihlerde seçim mi olmuş, seçimlerde bu kabineyi oluşturan şahıslar aday mı olmuş? Mesela bakın, Başbakan Nihat Erim. CHP’den istifa ettirilerek başbakan yapılan kişidir. Eğer 12 Mart’ta netice alamamış olsalardı, bunların içinde siyasi uzantı kimlerdir diye sorduğunuzda o zaman Nihat Erim başta gelir. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Atilla Karaosmanoğlu bağımsız ama bürokrat.

(Devlet Bakanı Mehmet Özgüneş, bağımsız. Doğan Kitaplı, AP’li, Gençlik ve spor bakanı Sezai Ergun, AP’li. Gümrük Bakanı Haydar Özalp AP, Adalet Bakanı İsmail Hakkı Arar CHP, Milli Savunma Bakanı Ferit Melen Cumhuriyetçi Güven Partisi. İçişleri Bakanı Hamdi Ömeroğlu bağımsız, Osman Olcay bağımsız, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin bağımsız, Milli eğitim Baknı Şinasi Örel bağımsız, imar iskan bakanı Selahattin Babüroğlu bağımsız, bayındırlık bakanı Cahit Karakaş Ap, Mukadder Öztekin CHP, Sağlık Bakanı Türkan Akyol bağımsız, Cevdet Aykan bağımsız, çalışma Bakanı Atilla Sav CHP, Nezih Devrez CHP…)

Bunu okudum çünkü eğer 12 Mart’ta bu beş general başarılı olmasaydı… Bunların hepsini tutuklayıp, adaletin önüne koyup (o zamanki şartlarda idam falan da geçerliydi, müebbet de vardı) hepsini cezalandırdınız. Peki ben o zaman siyasetin içerisinde olsaydım, deseydim ki, “bunların içinde siyasi ayak hangisidir?” Bir konsey var ama bir siyasi ayak da var. Yani siyasi katılımla ülkeyi yönetmeye talip olmuş, muhtıracılarla uzlaşmış bir siyasi kadro var. Bu siyasi kadro kimdir diye sorduğumuzda eğer bunlar bakan olmasaydı bilemezdik kim olduğunu. Ama şimdi biliyoruz. Bir bölümü AP’li bir bölümü bağımsız bir bölümü CHP’li.

ÇORBACIYLA TATLICIYLA UĞRAŞMAYIN

15 Temmuz… Şu an müebbet cezası almış Silivri ve Sincan Cezaevi'nde bulunanlar eğer başarılı olsaydı ne olurdu? Şunu soruyoruz: Hükümeti kimle kuracaklardı, Cumhurbaşkanları kim olacaktı, Başbakanları kim olacaktı? Yurtta Sulh Konseyi'nin unsurları kimler olacaktı? Bunlar hangi partide varsa ortaya çıkartın diyoruz. FETÖ’nün uzantısı siyasi ayağı bunlar olsa gerektir diyoruz. Yoksa şunlar şunlar vardı bunları açıklayınız gibi ifadeler var. Biz nereden açıklayacağız polis miyiz biz? Siyasi ayağı öğrenebilmek için 15 Temmuz’daki darbeyi başarılı kılabilecek bir geri dönüş mü yapalım? Yurtta Sulh konseyi kimlerden oluşuyor görmek için Türkiye’deki siyah beyaz filmi geriye çevirip yeniden mi oynatalım. Ama diyoruz ki, kim bunlar kardeşim? CHP’nin içinde varsa çıkartın, MHP’nin içinde varsa çıkartın, bürokraside varsa çıkartın, sağdan soldan görevlendirilmişler varsa çıkartın. Bazılarını ABD görevlendirmiş adı bağımsız… Biz bunu soruyoruz. Yoksa CHP’nin kuracağı komisyonun üç üyesiyle bu iş olmaz. Ama bu 15 Temmuz’un ruhuna inmiş, onlarla geçmişte münasebetleri olan insanlar Yurtta Sulh Konseyi’ni benden çok daha fazla tanıyor olsa gerektir. Biz de diyoruz ki bunu çıkartın, hangi partideyse çıkartın. Ama istismarından artık vazgeçin! Çorbacıyla tatlıcıyla artık uğraşmayın. Bunlarla uğraşın. Bunların hepsini geçmişteki olaylara bakarak söylüyoruz.

12 EYLÜL’ÜN SİYASİ AYAĞI

Geldik şimdi en ağır darbelerden bir tanesi: 12 Eylül darbesi. Beş komutanın dışında eski komutanlardan biri Bülent Ulusu başbakan olmuş. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Zeyyed Baykara. Hangi siyasi eğilimdedir acaba? Devlet Bakanı Başbakan Yardımcısı Turgut Özal, hangi siyasi eğilimdedir?

Şimdi çok çok konuşan Faik Öztrak. Soruyorum İlhan Öztrak neyin olur acaba? 12 Eylül’de Devlet Bakanı İlhan Öztrak değil miydi? Bir tanesi var Mehmet Özgüneş, hem 27 Mayıs’ta var hem 12 Eylül’de var. Adam joker! Adalet Bakanı Cevdet Menteş…Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam, Maliye Bakanı Kaya Erdem, Adnen Başer Kafaoğlu eski Marksistlerden bir başka bakan… Cafer Tayyar Sadıklar, Turan Esener, Şahap Kocatopçu…

15 TEMMUZ’UN ASKERİ AYAĞI SİNCAN’DA SİVİL BÖLÜMÜ NEREDE?

12 Eylül başarılı olunca bunlar hükümet oldu. Başarısız olsalardı askerler gerekli cezaya muhatap olurken bu isimler geldikleri yere saklanmış olsalardı o zaman bunun da siyasi ayağını araştırıp duracaktık. Şimdi siyasi ayağı sorup duruyorsun Faik Öztrak! Yahu şu amcana bir bak bakalım kimdir. Bu siyasi ayak mıdır yoksa başka bir ayak mıdır? Onun için siyasi ayak kavramını saptırarak, efendim bir siyasi iktidarın içinde efendim şu kadar vardı ile uğraşmaya gerek yok. Bugüne kadar 3 yıl geçmiştir. 15 Temmuz gecesinden itibaren Yurtta Sulh Konseyi'ni oluşturan, Yurtta Sulh Konseyi'nin propagandasını yapan, sık sık tekrar eden, başta televizyondaki konuşmacılar ondan sonraki komutanlar… Bize soracağınıza şu anda Sincan’da yatan 40’ın üzerinde orgeneral, tuğgeneral, korgeneral var, onlara sorun. Bunların içerisinde Güneydoğu Anadolu’da sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilme listesinde yer alanlar var. Bu insanlara neden sormuyorsunuz, ‘Siz darbeyi yaptınız ama devleti yönetecek halde misiniz değil misiniz? Yönetemeyeceğinizi anladığınız an sivil kadrodan yararlanacak mıydınız? Var ise bunlar kimdi?’. Daha açık bir soru soruyorum: Yurtta Sulh Konseyi'nin asker kesimi bugün Silivri’de, Sincan’da. Burada bir itiraz var mı? Peki sivil bölümü nerede? Çankaya’da mıdır, Bahçelievler’de midir, İstanbul’da mıdır… Neredeyse bulun diyoruz. Tarih böyle diyor. Siz darbe yapacaksınız adını konsey koyacaksınız, konseyin elemanlarından dört paşayı içeri alacaksınız, diğerleri? Şimdi bunlar kendilerini kurtardılar, sessiz kaldılar belki ilerde işimize yarar diye yanınıza alacaksınız, bu nasıl bir iştir?

Yurtta Sulh Konseyi’nin asker kanadı 15, 16 Temmuz ve sonrasında yakalanmış, cezaevine girmiş, mahkemeleri devam etmiş. Peki Yurtta Sulh Konseyi sadece askerlerden oluşmuş olsaydı adına acaba Yurtta Sulh Konseyi mi derlerdi? Yoksa Milli Birlik Komitesi mi derlerdi, Silahlı Kuvvetler Gücü mü derlerdi, Silahlı Kuvvetler Konseyi mi derlerdi? Yurtta Sulh Konseyi dediğinize göre, bu kavramı ilk kullananın arkasına saklanmayı bana anlatın bakalım. Bu tabir Mustafa Kemal Atatürk’e aittir. Konseyin ismini böyle koyarak, sözde bir Vaizin Atatürk’ün arkasına saklanarak Orduyu, sekiz ayağı nasıl mahvettiğini niye anlatmıyorsunuz! Söylemek istediğimiz konu budur. Bu konu iyi anlaşılmalı ve araştırılmalı. Yoksa televizyona çıkmış sabitleşmiş bazıları var ki ismini dahi anmak istemiyorum. Günü geldiği zaman bunların hepsinin televizyon programlarını ortaya koyarak suç unsuru nedir onları göstereceğiz. Siyasi ayaktan bahsettiğimiz şey bu. 8 ayağın başında siyasi ayak var. Onun hemen arkasında askerler var. Yurtta Sulh Konseyi olarak bunu nitelendirdiğinize göre ilki yok ortada, ama ikincisi Sincan ve Silivri’de.

****

KLASİK ARABALARI: Koleksiyon yenileniyor. Yeni bir jip var. Bizimki eski model. BJK plakaları yayıyorum her tarafa.

TRUMP'IN SEÇİMİ: Berbere bağlı. İngiliz başbakanı ile Trump’ın en büyük özelliği bir berbere olan ihtiyaçlarıdır. (Münir’i tavsiye eder misiniz) Münir şekil dahi yapıyor. Sadece tıraş etmiyor ay yıldız bile yapıyor.

****

KILIÇDAROĞLU, “DEMİRTAŞ’IN HAPİSTE NE İŞİ VAR?” DEMİŞ

DOĞRU TİYATRO DURURKEN ORADA NE İŞİ VAR!

Bazı konuları yavaş yavaş olgunlaştırmaya, yavaş yavaş anlaşılmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yoksa bir siyasi parti olarak rekabetçi anlayışla rakip olduğumuz unsurları karalamak ve kötülemek istemiyoruz. Ama bazılarının iyi anlaşılması gerektiğini söylüyoruz. Şu gördüğünüz dosyada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhuriyet Başsavcılarına suç duyurusu olabilecek konular üzerindeki ifadeleri bulunuyor. Mesela demiş ki, ‘YPG ve PKK bize mi saldıracaktı’. Ne demek bu? Sana saldırmayacaksa devlete saldırmasını makul mü görüyorsun. Sonra Kılıçdaroğlu, “Demirtaş’ın hapiste ne işi var?” demiş. Doğru hapiste ne işi var. Tiyatro dururken orada ne işi var.

Sonra bunun tiyatrosuna hanımları gönderiyorsunuz da sizler niye gitmiyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş.. Demirtaş cezaevinde bari tiyatroya gittiğinizde değerli bir artistle yan yana otursaydınız da hanımlar evde sizi seyretseydi. Güzelce sormuş Kılıçdaroğlu, Demirtaş’ın ne işi var hapiste. Askerin ne işi var Libya’da, askerin ne işi var Suriye’de, askerin ne işi var Kandil’de, Demirtaş’ın ne işi var hapiste. Bu nasıl bir üsluptur.

5 Aralık 2016 CHP Adana mitingi. Kılıçdaroğlu şöyle diyor: “Bir grup gazetecinin ismini okuyacağım hep beraber burada diyelim tamam mı?” bu nasıl bir üsluptur. Burası Harp Okulunun birinci sınıfı mı, Harp okulunun açılış töreni midir? Harp okulu öğrencilerinin hep beraber ‘buradayız’ dediği isim Mustafa Kemal Atatürk’tür. Kemal Kılıçdaroğlu bunlar hiç mi aklına gelmiyor, bunları sana kim söyletiyor? İsimlerin okunmasının ardından, “onlar şimdi hapiste ama onlar aynı zamanda Adana meydanında. Yüreklilerin bulunduğu meydanda. Mustafa Kemal’in meydanında şimdi”. Adana’da mitingin yapıldığı meydan İstasyon Meydanıdır, Mustafa Kemal Meydanı değildir. ‘Burada’ diye cevap vermişler kimmiş bunlar: Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Mehmet Altan, Atilla Taş, Ali Bulaç… Bir siyasi partinin genel başkanı olarak bazı konularda bilgiler ışığında bir hukuksuzluğa adaletsizliğe muhatap olmuş olanları hatırlatabilirsin. Ama Harp Okulunda yeni öğrenciler Atatürk’ün numarası okunduğu zaman kalkıp ‘Burada” derler. Bunların hangisi buradadır? Bunların içinde kimleri burada kabul edeceğiz, Ali Bulaç’ı mı kabul edeceğiz.

KILIÇDAROĞLU’NA 120 BYLOCK’ÇU RESTİ

Kemal Kılıçdaroğlu 3 Nisan 2017 tarihinde İstanbul medya temsilcileriyle yaptığı konuşmada şunları söylüyor: ‘Bylock’çu vekiller açıklansın. AKP’de 120, 180 arasında bylock kullanan var. 15 Temmuz kontrollü bir darbe girişimidir. Saat 20.00’da darbe mi olurdu. Bylock’çu vekillerin açıklanmaması kontrollü darbe tezini güçlendiriyor.”

Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki bylock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz. Bu rapor o rapordur arkadaşlar. Bir başka örnek. Mesela, ‘Türkiye’de bir karşı darbe girişimi ile karşı karşıyayız. Karşı darbe girişimiyle yazarın çizerin ne günahı var. Televizyonları kapatıyorlar, hepsinin üzerinde baskılar var’ demiş Sayın Kılıçdaroğlu. Bu cümlenin arkasına ben televizyonda konuşmacı olarak çıkan gazeteci ve bilim insanlarının söylemlerini yan yana koyduğum zaman savcı olarak bunları derleyip gelin Sayın Kılıçdaroğlu dediğim zaman ne cevap vereceksin, o insanlar ne cevap verecek. Bu dosyanın içerisinde bir çok konu var. Kılıçdaroğlu, “Piknik yapan teröristleri niye vuruyorsunuz” tqdemiş. Bunların sofralarında kalaşnikof mu var, mermi mi var. Yoksa bizim talebelik dönemimizde öğretmenlerimiz Mayıs ayı başında bizi pikniğe götürürdü. Giderken yanımıza bir haşlanmış yumurta, peynir alırdık, üç zeytin, çökelek peynir alırdık. Ama gidip piknik yapan teröristi niye vuruyorsunuz dediğinizde, bunların oturduğu sofraya baktığınızda 40 bine yakın insanımıza çoluk çocuk demeden canilerin kullandığı mermileri bulursunuz. Bunları kalk savcıya anlat. Kılıçdaroğlu, “YPG vatanını kurtarmak isteyen oluşum” demiş. Bu laf Demirtaş’ın kullandığından çok mu hafif? Şu da en son verdikleri FETÖ için önerge. Atatürk ile HDP’yi birbirine karıştırmış bir metin. Buna MHP destek vermez, böyle bir metni kabul etmez. Ama biraz önce söylediğim gibi artık ille de Adil Öksüz bulunsun demeye gerek yok. Savcılar gidecek cezaevindeki komutanlara, ‘Biz sizleri biliyoruz. TSK’da FETÖ’nün esiri olmuş komutanlarsınız. Yurtta Sulh Konseyini kurarak bir darbe teşebbüsünde bulundunuz. Askeri kanat burada, sizlersiniz. Bize sivilleri anlatın kimler bunlar’ denilmelidir. Bunu niye sormuyorsunuz? TRT spikerine o metni okutanın kim olduğunu niye sormuyorsunuz? İşte bizim bu gibi konularda siyasi ayağı sormamızın maksadı bu. Yoksa Meclis’te bulunan herkes iki ayaklı. Ama 15 Temmuz’un siyasi ayağı her halde iki ayaktan fazladır.

CHP AKLINI BAŞINA ALIP YURTTA SULH KONSEYİ’NİN

ARAŞTIRILMASI İÇİN ÖNERGE VERSE DAHA ANLAMLI OLUR

Ne zaman suç duyurusunda bulunmayı düşünüyorsunuz?

Soğukların geçmesini bekliyoruz (gülüyor)

Meclis’te de ayrıca bir denetim mekanizması açacak mısınız soruşturma komisyonu gibi?

Hayır efendim bizim komisyonla ne işimiz var. Bunlar savcıların işi. Suç duyurusunda bulunacağız, bunlar doğru mu savcılar ona bakacak. Doğruysa ne zaman yayınlandı ona bakacak, ne maksatla söylendi ona bakacak. Bunu sen mi söyledin diye ona soracak. Bizim işimiz yol göstermek.

2015 yılındaki konuşmaları galiba ağırlıklı...

Evet. Ondan evvel ana muhalefetti. Şimdi sıradan bir muhalefet partisi bizim gibi. Bunları sormak lazım niye sormayalım.

Tutuklu komutanlara siyasi ayak kim diye sorulsun diyorsunuz. Bu komutanların vereceği isimlere güvenebilir miyiz?

Güvenemeyiz araştırılması lazım. Biz örnek veriyoruz. Yurtta Sulh Konseyi diye bir konsey var. Sözlüğü açacağız, konsey ne demek. Konsey oluşabilmesi için kaç kişi olmalı. Bir kedi severler derneği kuruyorsunuz diyor ki en az yedi kişiyle gel yanıma. Konsey kim? Bu konseyin içinde hepiniz askersiniz. Asker olarak toplumu nasıl yöneteceksiniz? Yarın demokrasiye de geçeceksiniz(Darbeden sonra bunlar yaşanıyor). Cumhurbaşkanı, başbakan kim olacak bunları soracak. Bunlar siyasi ayaktır. Söz ettikleriniz TSK’nın komutanları. Bunlar eğitim kurumlarının öğretmeni değil, polisin, istihbaratçının bir elemanı değil. Onların üzerinde de bir siyasi kadro var. Biz o kadroyu soruyoruz. Yurtta Sulh Konseyi’ni araştırmaları lazım. CHP aklını başına alıp da Yurtta Sulh Konseyi’nin araştırılması için önerge veriyoruz demiş olsa çok daha anlamlı olur. Ama, ‘siyasi ayağı kimdir bunu Sayın Bahçeli imzalasın biz de arkasından gidelim’…Sizin benim arkamdan gelme şansınız yok. Sizin arkamda dolaşmanıza ben zaten müsaade etmem. Böyle bir önerge ile kalkıp işin üstünü örtüyorlar. Önergeyi araştırdığınız zaman sende şu var, danışmanın şu, gazeteci bu diye diye işi sulandıracaklar. Ama ben bir basit soru soruyorum. Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı Sincan’da Silivri’de bazıları da kaçak. Şimdi bu konseyin sivil kadrosu var mı yok mu, var ise kimlerdir. Bunu araştırın diyoruz. 12 Eylül’ün sivil kadrosunun içinde şuan için bizi en çok eleştiren Faik Öztrak’ın amcası mı babası mı bilemiyorum bir İlhan Öztrak var. Demokrasi dururken orayı neden tercih etti. Milletvekili olarak Tekirdağ’dan seçilmesi gerekirken Ankara’da bir bakanlığa niye oturdu, bunu soran yok. CHP’nin içinde de soran yok.

SORUYORUM, YURTTA SULH KONSEYİ VAR MI? VARSA NEREDELER?

BULAMIYORLARSA BİZE YETKİ VERSİNLER BİZ BULURUZ

Efendim Atatürk’ün bir sözüne atıfta bulundunuz. Yurtta Sulh Cihanda Sulh… Buradan FETÖ’nün siyasi ayağının daha çok CHP içinde olduğunu mu ima ettiniz?

CEVAP: Türkiye’de bir çok çevreyi içine alabilecek ortak isim Mustafa Kemal Atatürk’tür. Yurtta Sulh Konseyi dediğiniz vakit hepimizin aklına ne gelir, Yurtta sulh Cihanda Sulh. Söyleyen kim Mustafa Kemal Atatürk. Üstünü örtüyorlar. Yağmurluk gibi onu geçirmişler. 12 Mart’a, 27 Mayıs’a 12 Eylül’e bakıyorsun öyle bir slogan yok. Bizim anlatmak istediğimiz konular anlaşılabilir ve araştırılması gereken konulardır. Ben diyorum ki, siyasi ayak kim ise çıkarılsın. Herkes diyor ki, partilerde kim var. Herkes kimi biliyorsa söylesin... Ben kimsenin adını vermiyorum. Bizdekileri biliyordum hadi güle güle dedim. Yurtta sulh konseyi diye bir konsey var mı? Yok diyorsanız TRT spikerinin okuduğu metin kimin metni. Böyle bir konseyin askeri kanadı belli, Silivri ve Sincan’da. Peki siyasi kanadı nerede? Bunları bulun diyoruz. Bulamıyorlarsa bize yetki versinler biz buluruz bunları.

SİYASİ AYAĞI ORTAYA ÇIKARMAK İÇİN İKTİDAR

YARGIÇLARA TAM YETKİ VERİP ARKASINDA DURMALI

3 yıl boyunca bulunamama nedenleri ne olabilir?

Siyasi ayağın zekasındandır. Askeri sürüyorlar arkalarında kalıyorlar. Sütre gerisindeler. Komutanlar başarılı olursa gidip bravo komutanım, sen bir tanesin diye alkışlıyorlar. Şimdi Kenan Evren’i öven mi var, seven mi var. Peki onunla çalışanlar kimlerdi, sivil kadro kimlerdi. Siyasi kadro darbelerin sivil kanadını oluşturan insanların zekasıdır.

Sivil ayağı çözümlemede siyasetin objektif olduğunu söylebilir miyiz? CHP komisyon oluşsun diyor ama sonuçta komisyonu milletvekilleri oluşturacak…

Bu milletvekili işi değil. Yargıya başvuracaksınız, savcılar harekete geçecek. Soruştura soruştura İstanbul’daki bir tane caniyi nasıl buluyorlarsa bunları da öyle bulacaklar. Kalkıp siyasilere işi atıp ‘sende şu kadar var bende bu kadar var’ diyerek yargıyı da sulandırmanın gereği yok. Bugünkü hükümetin yapacağı tek şey bundan böyle, ‘terörle mücadelenin her iki boyutunda tam yetkilisiniz ve sonuna kadar da gidiniz. Gittiğiniz yerde millet iradesi olarak ben varım’ diyecek. Yani hükümet olarak milli iradeyi temsilen o yargıçların arkasında duracak: Size tam yetki veriyorum, elden gelen tüm çabayı gösteriniz. Siyasi irade olarak da arkanızda duruyoruz demeli. Hükümetse hükümet, partiyse parti, Meclis ise Meclis.. Yoksa üç seneden beri 500 küsur gün oldu sadece CBHK hayata geçişimiz. Ama televizyonlar bir haftadan beri siyasi ayaktan bahsediyor.

Efendim isim vermiyorsunuz ama en azından bu siyasi ayağa ilişkin bize sinyal verebileceğiniz bir adres var mı? Geçmişten örnek verdiniz. Darbe başarılı olunca ortaya çıkıyor tabii ki siyasi ayak. İktidar partisine suçlamalar var. Bu süre içinde iktidarda olmasından dolayı kasıtlı olarak bu ayağın üzerine gidilmediği gibi bir algı da var...

Bunlar CHP’nin toplu bir algı yaratmak için ortaya koyduğu kavramlar. Niye Cumhuriyet Başsavcılığına o 120, 180 ismi vermiyor? Bylock FETÖ’nün işareti. Komutanların omuzlarında yıldız öbürlerinin ellerinde bylock var. Niye vermiyor, versin. Yerine getirmeyen savcı varsa, yerine getirmeyen hakim varsa, iktidar varsa millet o zaman hesap sorsun onlardan. Bir darbe yapacaksınız, askerlerle bunu planlayacaksınız ve devleti yöneteceksiniz… Türkiye’deki tarım rekoltesinin ne olduğunu hangi komutan bilecek? Kaç küçükbaş, kaç büyükbaş hayvan olduğunu nereden bilecek? Bunları bilen adamı yanına alacaksın.

CHP’nin komisyon talebi siyasi kanadı gölgeleme isteği mi?

Samimi bulmadığımı söyledim. Onlar bize diyorlar ki samimiyseniz gelin. Biz de diyoruz ki bizim samimiyetimiz belli. Siz samimi iseniz savcılığa elinizdeki bilgiyi verin. Bu ayak çözülmeden Türkiye’de terörle mücadelede de netice almakta zorlanıyorsunuz. Çünkü bunlar aynı zamanda birbirlerini suçluyor, ‘Bize FETÖ’cü diyorsunuz ama gerçek FETÖ’cü bu’ diyor, yarısı zaten itirafçı olmuş. Birbirlerine muhbirlik yapmışlar. Yurtta Sulh Konseyi'nin askeri kanadı belli bir oranda tutuklandı, sıkıyönetim komutanları tutuklandı, Sincan ve Silivri’de duruyor. Bunlar başarılı olsaydı ülkeyi yönetecek sivil kadro kimdi? Bu sualin cevabını arayın. İster yerde ister gökte ister ABD’de ara ister Almanya’da ara… Zaten yarısı çıkmış. 15 Temmuz’da Ankara’da olanlar 16 Temmuz’da uçmuşlar.

Dönemin EDOK komutanına ağırlaştırılmış ceza verildi ama istinaf serbest bıraktı. HSK istinaf mahkemesi üyelerini başka bir yerde görevlendirildi. Eğer yanlışsa yer değiştirme başka bir yanlışın önünü açmak değil midir?

Mümkündür. Çünkü o mahkemeden alınan kararların doğru olmadığı anlaşılmıştır. HSK bu yanlışı görerek görevden almıştır. Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız der. HSK diyor ki şimdi, ‘ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim’. Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir. Devlet yönetimlerinde bunlar olur. Göz hapsine alırsın ilişkileri belli olur, kiminle ne konuşuyor, haksızlığa uğradım diyorsa telafisi için hangi siyasilerin peşinden koşuyor iktidarla mı, muhalefetle mi görüşüyor… Bunların hepsi devlet yönetiminde var. Çok basit suçlamalarla devleti ve yargıyı yıpratmamak lazım. Benim söylediğim kesin hüküm. Yani Yurtta Sulh konseyinin, Yurtta’sı, Sulh’u hangisiyse.. Askerden Sulh olmaz. Olsa olsa orada sivil olur. Yurtta Sulh Konseyinin askeri kanadı Sincan ve Silivri’de, Bahçeli diyor ki, sivil hayatı nerede? Ankara’da mı, İzmir’de mi, Türkiye’nin neresindeyse bulun getirin kardeşim.

BİZ DİYORUZ Kİ BEYNİ BULUN

Bu açıklamalarınıza istinaden seçimden önce Yurtta Sulh Konseyini dile getiren siyasiler de olmuştu. Bulamazlarsa biz buluruz dediniz ne yaparsınız efendim?

Yurtta Sulh Konseyi tartışıldığı dönemde bunu söyleyip sonra ben başbakan olacağım diyeceksiniz. Nasıl olacaksın? 15 Temmuz günü darbe yapılmış seni kim başbakan yapacak. Bu suali savcının sorması lazım. Bu kavramın arkasında ne var bunu soracak. Neden sormuyor? O da kalkıyor bunlarla ilgili olarak siyasi ayağı bulsunlar çıkarsınlar… Kim bulacak? Seni başbakan yapacak unsurları bir say bakalım. İçinde asker mi var sivil mi? Bunlar televizyonlarda sık sık tekrarlandı, iftira değil. Kendi ağızlarından cümleler. Bu işi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ciddiye almalıdır. Sivil hayatın içinde bizler varsak, bizden başkaları varsa onları bulun, sorun. Bu bildiriyi kim yazdı, bu kavramı kim buldu. Yoksa kalkacaksın öğretmen olarak maaşını oradan almışsın…Bunların hepsini biz 12 Eylül’de de yaşadık. Bu numaraları biz biliyoruz. Bir arkadaşımız üniversiteyi bitirmiş, başarılı olmuş, devletin açtığı imtihanı kazanmış tam ataması yapılacak güvenlik soruşturması gelmiş. Teyzesinin oğlu bilmem neredeki ilçenin yönetim kurulu üyesi. İşine mani oldular. Bu çocuğun ne günahı vardı. 12 Eylül’de herkes yargılandı. Ne soracaksanız orada sorun. Bu çocuktan ne istiyorsunuz. Şimdi de aynı hatalar yapılmasın. Biz diyoruz ki beyni bulun. Beyni kim? Asker kanadı belli sivil kanadı kim. Bunu buldukları gün zaten problem çözülmüş olur.

TİYATROYU ZATEN OYNUYORSUNUZ

BU DEFA KADİR İNANIR İLE SAHNEDE OYNASAYDINIZ

Tiyatro oyununu eşlerin izlemesinin oyun üzerinden terör propagandasının perdelemesi olarak mı görüyorsunuz?

Çok net bunlar. Kimi eş kimisi ittifak eşi. Bu hanımefendiler evde otururken siz zaten bu tiyatroyu oynuyorsunuz, bu defa Kadir İnanır ile beraber sahnede oynasanız ne olur. O üç masum hanımın ne günahı var.

Kanal İstanbul tartışması sürüyor. AK Parti Grup Başkanvekili 'CHP’liler arazi güzergahında arazi kapattı' dedi.

Kendileri söylüyorsa o idealimizden sıyrılmış alayı rantçı olmuş. Bizi böyle bir tartışmanın içine sokmaya gerek yok. Buradaki ölçü şudur. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın 17 yıllık iktidarları dönemindeki uygulamaları, 2019 yılı hakkındaki icraatları konusunda toplumu bilgilendirme toplantısı oldu. Bunların içerisinde seçim beyannamelerinde programlarında bazı projelerin olduğu iddiası ile iktidar döneminde önemli teşebbüs ve yatırımlar yapmışlar. köprüler, tren yolları, bölünmüş yollar yapmışlar. bir tanesi de Kanal İstanbul. Diyorlar ki biz bu projeyi gerçekleştireceğiz. Diğerlerini gerçekleştirirken muhalefet yine değişik kavramlarla itiraz etmiş. Olabilir itiraz edebilirler. Ama seçim beyannamelerini okuyarak, siz bunları nasıl yapacaksınız kaynağı nedir sorularını sormayıp bunlar gündeme geldiğinde yaptırırdım yaptırmazdım tartışması ile Türkiye’yi germenin bir manası yok. İktidar diyor ki ben bugün iktidarım elimdeki imkanlarla bunu yapmaya çalışacağım. Diğeri ben belediye başkanıyım sana bunu yaptırmam. Kurulan tezgah şu: Mevcut İstanbul Belediye Başkanını birileri Cumhurbaşkanlığı makamı ile özdeşleştirerek belli bir dönem için yarışa hazırlıyorlar. Onun adını koymaya çalışıyorlar. Ona artık kimse sen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanısın demeyecek. Sen muhtemelen Cumhurbaşkanı adayımız olacaksın diyecek.

İbrahim Kaboğlu Kanal İstanbul'un anayasaya aykırı olduğunu söyledi. Ülkenin bölünmez bütünlüğüne aykırı. Kanal istanbul’u üçe Trakya’yı ikiye böldüğü için…

Bir profesöre yakışmayacak üsluplar. Peki Fırat. Dicle, Kızılırmak, Sakarya… Bunların hepsine bakarsanız her nehrin derenin aktığı yerde Türkiye’yi böleceksek bize bir evlik yer kalmaz.

ERKEN SEÇİM: CUMHUR İTTİFAKI OLARAK

KAYA GİBİ YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ

AK Parti belediyelerde transfer hamlesi başlattı. Beş ile başladılar yüzü bulacağı söyleniyor. MHP’nin böyle gayreti var mı? Özhaseki 'MHP ile ortak hassasiyet gösteriyoruz' dedi.

Bu konuyla ilgili bizim ihracımız var. Kaynaşlı Belediye Başkanı. Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil edecek hanımefendilere terbiyesizce yaklaşımından dolayı MHP’nin listesinden düştü. Demek ki MHP ille de filan belediye başkanını yanımıza alacağız diye bir çabanın içinde veya bir başka gayretin içinde olmamak durumunda. Ama gelmek isteyen olursa geçmişte böyleydi. Bazıları gelir bazıları gider. Belediye böyledir. Onun için hangi partiye kim gidecekse gitsin. Yarın başka şeyler de olabilir. Ama MHP’ye HDP’den CHP’den belediye başkanı her gün geleyim dese dahi kabul etmem mümkün değil. AKP’den de geleceğe de Cumhur ittifakı var ayıp olur. Aklın gereği o. Cumhur İttifakı olacaksın belediyeyi de çalacaksın. Böyle şey mi olur.

Bunu erken seçim işareti olarak okuyanlar da oldu..

Erken seçime bizim dışımızda, AKP’nin dışında çok ciddi hazırlık yapanlar var. Haziran ayından sonraki her pazar günü erken seçim yapılır diyerek birbirlerine destek verenler var. Yeni kurulacak partileri aralarına alanlar var. Biz kaya gibi Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam ediyoruz.

ÖZEL’E URLA HATIRLATMASI

Kaynaşlı Belediye Başkanı ile ilgili Özgür Özel’den açıklama geldi. 'Biz Sayın Bahçeli’den disipline tedbirli olarak sevk etmesini beklerdik' dedi...

Kendisi de bizim yaptığımız kadar yapsa! Bir yerleri var FETÖ’cü. Niye uzatalım. MHP kararlı bir parti. Yanlış mı konuştun, hadi bakalım. Bunu uzatmanın tartışmanın gereği yok. O arkadaşımız kendi partisine biraz akıl versin. Çok hareketli bir arkadaşımız bazen ne söylediğini kendisi de şaşırıyor.

Ceza infazı geriye almıştınız. Meclis'e gelmesi bekleniyor...

Gelişmeleri takip ediyoruz. Çekmedik beklemeye aldık. Beklemek demek gelişmeleri takip ederek uygunsa devreye sokarsınız değilse yerinde kalır.

İnsanlığın huzuru projesi ne aşamada efendim?

Projeyi bizim İzzet Bey yürütüyor. Değerli bilim insanları ile bir araya geldiler. Anlaşılıyor ki insanlığın huzuru projesine çok daha büyük ihtiyaç var. Proje kamuoyu ile paylaşıldığı gün huzuru sevenlerin projesi olması lazım.

Milliyetçiliğin yükselmesinin sonucu sizce ne olur?

Merdiven çıkmak değildir. Milliyetçilik bir de sandığa girme başarısı gösterse..

ALTTA KALANLARI TANUMAZUK

Engin Alan bir tweet atarak sizi tebrik etti. Alan dönmek istese kapı açık mıdır?

Değerli bir komutandır. Herkesi çağırıyoruz. İP’i davet ederken İp’le alakası olmayan bir şahsın gelmesi... Arzularsa partimiz açık. Biz herkesi kucaklamak istiyoruz. Kendisine göre bir değerlendirme yapmış memnuniyet verici bir durumdur. Hep beraber değerlendiririz. Ama artık eskisi gibi gel git, gel git olmayacak. Yani bizim Samanpazarı’nda elekler var. En büyük eleği aldık MHP olarak. O elek sosyal eleğimiz oldu. Üstüne atıyoruz, sallıyoruz. Alta düşenle alakamız yok. Üste düşenlerle her şeyi yapabiliriz. Hayat bizi o en büyük eleği aldırmaya mecbur bıraktı. Tecrübeler bizi öyle düşünmeye mecbur bıraktı. Bundan sonra sosyal elek çalışacak. Üstünde kalanların başımızın üstünde yeri var. Alta düşenleri ise Karadeniz tabiri ile tanumazuk (gülüyor)