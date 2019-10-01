01 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
MHP'li Grup Başkanvekili Erkan Akçay, yeni yasama yılı açılışı öncesi önemli açıklamalar yaptı.
MHP'li Grup Başkanvekili Akçay, Habertürk Ankara Temsilcisi Bülent Aydemir ve Haber Müdürü Sibel Erdem'in sorularını yanıtladı.
Akçay, "24 Haziran 2018 seçimleriyle şimdi Meclisimiz oluştu. Bu tabloya iyi bakmak lazım. Kara propaganda yürütüldü. Şu anda yüzde 95 milli iradenin yansıdığı bir Meclis'e sahibiz. Demek ki güçlü Meclis'in en önemli şartlarından birisi olan temsiliyetin yüksekliği teşekkül etmiş. Şu anda Meclis'te 9 siyasi parti var. Hangi dönemde 9 parti oldu ki? 5 parti grubu var. Meclisimiz daha güçlü ve daha demokratik bir süreçtedir. Daha etkindir. Yeni yasama yılı da bu sistemi daha da güçlendirerek, işlemesine katkı vererek devam edecektir" dedi.
Yargı Strateji Reform Belgesi'ni değerlendiren Akçay, "Yeni yargı paketi sunuldu. Yarın da Adalet Komisyonu'nda görüşmelere başlanacak. Önemli düzenlemeleri içeriyor. CHP 'dağ fare doğurdu' diyor. Etmeyin, eylemeyin. Bu birinci etap. Bunun iki belki üç ve dördüncü olacak" dedi. KHK'lıların durumunu değerlendiren Akçay, "FETÖ'cülere, PKK'lılara bir af söz konusu olamaz. Mağduriyetlerinin tespit edilmesi gerekir. KHK'lıların ihracı değerlendirilir. Bu konuda KHK'lıların hepsinin mağdur olduğu yönünde algı yaratılmak isteniyor. Bizim gündemimizde yok" dedi.
CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLER Mİ?
İttifak konusuna değinen MHP'li Akçay şunları söyledi:
"Cumhur İttifakı'nın kapsamı, ilkeleri belli. Bunu tartışmaya açmayı yersiz buluruz. Savruk bir pozisyonda yeni bir pozisyon alma gayretleri var. İYİ Parti'nin neyine bakalım? Bakılacak bir tarafı yok. Bir parti görüşü yok, sağa sola savruluyor. Ne samimiyeti ne güvenirliği var. Ne ittifak kurulur ki?
EYT'LİLERİN DURUMU
EYT'lilerin durumu hakkında konuşan Erkan Akçay, "Biz bu konuyu sahiplenenlerdeniz. Bunu Meclis'in konsensüsü ile birlikte, bütçeyi de dikkate alarak bir süreç içinde götürülmesi gerektiğini ifade ettik. Bizim parti olarak seçim vaadimiz var. Biz de bu sorunun çözümü için gayretlerimiz devam edecek. MHP'nin gündemindedir. Verdiğimiz her sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.
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