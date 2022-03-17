Mezarlıktan geçen kadına korkunç saldırı!

Son dakika haberine göre Pendik'te bulunan Koca Mezarlık'ta 8 Şubat günü 22.30 sıralarında meydana gelen olay, emniyet ifadelerine göre şöyle gerçekleşti;
İş yerinden dönen iki çocuk annesi N.D. havanın yağmurlu olması nedeniyle evine kestirme olan mezarlık yolunu kullanmak istedi. Mezarlıkta mastürbasyon yapan bir kişi gören N.D. hızla evine doğru koşmaya başladı.
SALDIRGANDAN KURTULUP POLİS MERKEZİNE GİTTİ
DHA'da yer alan habere göre söz konusu kişi, arkasından gelerek N.D.'ye cinsel saldırıda bulunmaya çalıştı. 'İmdat' diye bağıran N.D. yardım çığlıklarının duyulmaması üzerine kişiye "Ne istiyorsun bırak beni para vereyim. Yeter ki beni bırak" dedi. Şüpheli, mastürbasyon yapmaya devam ettiği sırada N.D.'nin cüzdanından 70 lirasını aldı ve N.D.'nin 'İmdat' diye bağırmaya devam etmesi üzerine tokat attı. Şüpheliden kurtulan N.D. olay yerinden koşarak uzaklaşmasının ardından karakola gidip şikayetçi oldu.
MAĞDUR KADIN 'NET OLARAK BU ŞÜPHELİ ŞAHSI TEŞHİS ETTİM' DEDİ
Polis ekipleri şikayetinin ardından yaklaşık 1 ay boyunca mezarlık çevresindeki güvenlik kameralarını detaylı bir şekilde inceledi ve şikayetçi N.D.'nin tarif ettiği eşkale uygun olan Sadık B.'yi 15 Mart günü gözaltına aldı. Polis, söz konusu şüphelinin o olup olmadığının tespit edilebilmesi için şikayetçi N.D.'yi karakola çağırdı. N.D. kendisine aynı anda gösterilen 6 şüpheli arasından Sadık B.'yi göstererek yeniden verdiği ifadesinde "Bu olay meydana geldikten sonra arkama bakıp kontrol ettiğimde şahsın topalladığını, aksayarak yürüdüğünü hatırladım. Ayrıca bu kişi bana büronuzda teşhis ettirilen kişidir. Kesin ve net olarak bu şüpheli şahsı teşhis ettim" dedi.
ŞÜPHELİ SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ
Şüpheli Sadık B.'nin ise emniyetteki ifadesinde kalça kemiğinin kırık olduğunu, son 1 aydır evinde istirahat ettiğini ve mecbur kalmadıkça evinden çıkmadığını iddia ettiği öğrenildi. Söz konusu mezarlığa 2 aydır gitmediğini öne süren şüpheli Sadık B., kendisini şikayet eden kadını hiçbir zaman görmediğini belirterek "Benim mezarlıkta veya topluma açık yerlerde mastürbasyon yapmam gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Bu çok ağır bir suçlamadır ve kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.
SEVK EDİLDİĞİ MAHKEMEDE TUTUKLANDI
Şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, şüpheliyi 'Cinsel saldırı' ve 'Yağma' suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti.
Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli delil durumunu dikkate alarak şüphelinin sevk edildiği suç maddelerinden tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.
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