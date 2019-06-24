Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, S-400 alınması konusunda yaptığı açıklamada, "Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Dr. Richard Sezibera ile ortak basın toplantısı düzenledi.

S-400 alımı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Hangi yaptırım kararı olursa olsun, hangi açıklama gelirse gelsin; biz S-400'aldık. Artık Türkiye ne zaman teslim edileceği konuşuluyor. Bunun için gerekli çalışmalar devam ediyor. Bizim S-400 alımından vazgeçmemiz mümkün değil. Yarın Türkiye'ye saldırı olduğu zaman NATO'dan Türkiye'yi korumasını bekleyemeyiz. Müttefiklerimize baktığımız zaman sınırımızdaki Patriotları çekenler ABD, İtalya, Hollanda... Yarın Patriot alma garantisi yok. Bu saldırı füzesi değil ki, kendi ihtiyacımızı karşılamak zorundayız. Keşke müttefiklerimizden alabilseydik. Bu konu hakkında Cumhurbaşkanımız, Trump ile konuşacak. ABD'de her konuda olduğu gibi farklı sesler geliyor" ifadelerini kullandı.