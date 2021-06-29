Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrol sonrası yangının küçük çaplı olduğu belirlenirken metrobüs çekiciyle götürüldü.

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