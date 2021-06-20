Bu iller dikkat! Yağmur uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Eskişehir ve Bolu çevreleri ile Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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