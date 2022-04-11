Beklenen sağanak geldi, sıcaklıklar düştü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Erzurum, Muş, Kilis, Gaziantep, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarı, yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz, Kastamonu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Sivas, Erzincan, Isparta, Antalya'nın doğu kesimleri, Osmaniye ile Hatay ve Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın Marmara, Güney Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sinop-Samsun arasında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
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