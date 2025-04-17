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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak - 17 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor. Trakya ve Kuzey Ege'de toz taşınımı etkili olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 07:28 Güncelleme: 17.04.2025 - 07:28
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        Sıcaklıklar artarken, toz taşınımı etkili olacak
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Marmara, Ege, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 24°

        İzmir

        Güneşli 26°

        Antalya

        Güneşli 24°

        Trabzon

        Güneşli 14°

        Bursa

        Güneşli 23°

        Adana

        Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Güneşli 23°

        Ağrı

        Güneşli 15°

        Hava sıcaklıklarının, Ülkemiz genelinde artacağı, batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Trakya ile Kuzey Ege kıyılarında toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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