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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor - 30 Nisan Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji uyardı! Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin güneyi, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Marmara ve kuzey Ege'de fırtına devam ediyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise lodos etkili olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2025 - 07:29 Güncelleme: 30.04.2025 - 07:29
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        Sağanak yağmur ve fırtına etkili oluyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneydoğusu, Ege, Akdeniz, (Kırıkkale ve Çankırı dışında) İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz ile Muğla ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'da pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 16°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 20°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 23°

        Antalya

        Bulutlu 20°

        Trabzon

        Yağmurlu 13°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 16°

        Adana

        Kısmen Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Parçalı bulutlu 27°

        Gaziantep

        Parçalı bulutlu 25°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 18°
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        Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların Muğla çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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