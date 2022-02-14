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Meteoroloji'den uyarı! Bu illerde sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'nın doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz ile Hatay, Adana ve Kilis çevreleri yağmurlu diğer bölgeler az bulutlu bir gün geçirecek. Doğu Anadolu Bölgesi için çığ uyarısı yapıldı.

14.02.2022 - 07:19 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Bu illerde sağanak var
Bu illerde sağanak var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Osmaniye, Hatay, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Balıkesir’in kuzey, Adana ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Bilecik, Bolu, Bingöl, Muş, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliği olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON UYARISI: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif yağmur ve sağanak yağışlı

ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 14°C
Az bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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