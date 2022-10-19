Akşam saatlerine dikkat... Yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Sakarya, Antalya, Çankırı, Ordu, Tokat ve Artvin çevreleri ile Muğla'nın doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI
Rüzgârın, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL 14°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA 8°C, 20°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 16°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 13°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM 5°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu
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