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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli

        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli

        Meteoroloji'nden yapılan açıklamada bugün ülke genelinde yağış beklenmediği ve güneşli havanın etkili olacağı kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2023 - 09:18 Güncelleme: 22.10.2023 - 09:18
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        Meteoroloji duyurdu! Türkiye'nin tamamı güneşli
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor.

        Güney ve iç kesimlerin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        İstanbul

        Güneşli 26°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 30°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 29°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 25°

        Gaziantep

        Güneşli 27°

        Ağrı

        Güneşli 18°

        SICAKLIK ARTIYOR

        Hava sıcaklığının da güney ve doğu kesimlerinde 1-3 derece artacağı tahmin ediliyor.

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        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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