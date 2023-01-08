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Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre bugün Doğu ve Orta Karadeniz bölgelerinde yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak

Giriş: 08.01.2023 - 09:21 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu: Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var! - Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji duyurdu! İki bölgede kar ve yağmur var
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Sinop çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Açıklamada ayrıca "Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor" denildi. İşte bazı illerimizdeki beklenen hava durumu;

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kuzey çevreleri kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

Fotoğraflar: DHA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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