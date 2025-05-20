Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - 20 Mayıs Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'in kuzeyi gök gürültülü sağanak yağmurlu olacak. Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalması, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 07:32 Güncelleme: 20.05.2025 - 07:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Bilecik, Sakarya, Adana, Osmaniye, Amasya, Kars ve Ardahan çevreleri ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 22°

        Ankara

        Güneşli 23°

        İzmir

        Güneşli 28°

        Antalya

        Güneşli 29°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 21°

        Bursa

        Güneşli 22°

        Adana

        Kısmen Güneşli 29°

        Diyarbakır

        Güneşli 32°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Güneşli 22°

        Hava sıcaklığının, Batı Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, öğle saatlerinde Batı Karadeniz'in doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        "Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu"
        "Müzakereleri Vatikan'da yapmak harika olurdu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Kardeşini yaraladı, yengesini öldürdü! "Ukala ukala konuştu"
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Adana'da kan donduran olay! Kız arkadaşını katledip intihar etti
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı
        Sitede yangın paniği: 8. kattan atlayan kadın ağır yaralandı
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Terracotta askerlerinin hepsi neden farklı yüz ifadesine sahip?
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Muslera ve Osimhen açıklaması!
        Hastane otoparkında araç yangını
        Hastane otoparkında araç yangını
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Tarihin yeniden yazıldığı yer!
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Seda Bakan'dan suç duyurusu
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        Adalı’nın oğlunun lüks otomobili yandı
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        3 ülkeden İsrail bildirisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Türkiye'nin ilk melodili yolu
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        Kimin efsane olduğu açıklandı
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        İşte 3. Lig play-off final eşleşmeleri!
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Vladimir Putin-Donald Trump görüşmesi sona erdi
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dışişleri'nden Yunanistan açıklaması
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Dervişoğlu'ndan Habertürk'e açıklamalar
        Habertürk Anasayfa