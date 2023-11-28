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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yağmur, kar ve fırtına uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Ege'nin kıyı kesimleri ile Trakya'da gök gürültülü yağmur ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızının zaman zaman 70 km'yi bulması bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise yağış; Antalya, Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun batısında etkili olacak. Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ve Batı ve Orta Karadeniz'in kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 07:12 Güncelleme: 28.11.2023 - 07:12
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        Yağmur, kar ve fırtına uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz kıyıları ile Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak, İç Ege'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Sivas ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu ilçelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 15°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Yağmurlu 14°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 14°

        Trabzon

        Güneşli 10°

        Bursa

        Parçalı bulutlu

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 10°

        Ağrı

        Güneşli
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        Hava sıcaklıklarının kıyı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin 2-4 derece altında seyretmesi bekleniyor.

        Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeybatı ve batılı yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Kıyı Ege ve Kırklareli çevreleri ile İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması beklendiğinde sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

        Rüzgârın, Marmara ve Kıyı Ege ile zamanla Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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