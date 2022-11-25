Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var

Meteoroloji'den Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Çanakkale ve Doğu Karadeniz dışında Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu ve Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren ise Doğu Anadolu, Bolu ve çevresi kar yağışlı olacak.

Giriş: 25.11.2022 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var
Türkiye'ye uyarı! Sağanak ve kar yağışı var
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Trakya dışında yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusunun yüksekleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ile Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Giresun çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Elazığ, Malatya’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır’ın kuzey ve güneyi, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Altın fiyatları pozisyonlarını koruyor
Altın fiyatları pozisyonlarını koruyor
Ç﻿in'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Ç﻿in'de günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı
Düzce'de son durum! 212 artçı deprem kaydedildi
Düzce'de son durum! 212 artçı deprem kaydedildi
Gabar'da Eren operasyonu!
Gabar'da Eren operasyonu!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.