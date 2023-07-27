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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sevindiren haber! Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var

        Meteoroloji'den sevindiren haber! Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde etkili olan sıcak hava dalgası sona erdi. Marmara, Batı Karadeniz ile Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık olacak. Hava sıcaklıklarının 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2023 - 07:35
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        Hava sıcaklıkları düşüyor, 3 bölgede yağmur var
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya’nın kuzey çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Parçalı bulutlu 27°

        Ankara

        Güneşli 38°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 36°

        Trabzon

        Güneşli 31°

        Bursa

        Parçalı bulutlu 27°

        Adana

        Güneşli 36°

        Diyarbakır

        Güneşli 43°

        Gaziantep

        Güneşli 39°

        Ağrı

        Güneşli 32°

        Hava sıcaklığının batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

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        Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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        #hava sıcaklığı
        #yağmur
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