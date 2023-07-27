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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, İzmir, Manisa, Eskişehir, Çankırı, Kars, Ardahan, Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğusu, Kütahya’nın kuzey çevreleri, Ankara’nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Parçalı bulutlu 27° Ankara Güneşli 38° İzmir Güneşli 35° Antalya Güneşli 36° Trabzon Güneşli 31° Bursa Parçalı bulutlu 27° Adana Güneşli 36° Diyarbakır Güneşli 43° Gaziantep Güneşli 39° Ağrı Güneşli 32°

Hava sıcaklığının batı kesimlerde 8 ila 12 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

REKLAM Rüzgarın genellikle güney, zamanla Marmara'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı, Batı Karadeniz'in batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.