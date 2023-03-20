Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağışlı. Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi kar yağışlı olacak. Yağışların; Ordu, Giresun, Samsun, Hatay, Gaziantep ve Mardin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 20.03.2023 - 07:41 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sağanak ve kar yağışı uyarısı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu ve Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Adıyaman için bir kritik uyarı daha!
Meteoroloji'den Şanlıurfa ve Adıyaman için bir kritik uyarı daha!
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı
Cumhurbaşkanı adaylığı için başvurular başladı
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz
MİT'ten nokta operasyon! Terör örgütünün sözde maliye sorumlusu etkisiz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.