Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyinin sağanak sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir’in kuzey ve iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM advertisement1 İstanbul Bulutlu 17° Ankara Parçalı bulutlu 13° İzmir Yağmurlu 21° Antalya Parçalı bulutlu 24° Trabzon Kısmen Güneşli 17° Bursa Parçalı bulutlu 17° Adana Parçalı bulutlu 25° Diyarbakır Güneşli 19° Gaziantep Kısmen Güneşli 20° Ağrı Kısmen Güneşli 10° Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Balıkesir’in batısı ve İzmir’in kuzey ilçeleri ile akşam saatlerinden sonra İzmir'in iç kesimleri ile Balıkesir ve Bursa'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı(sel ve su baskını, kıyılarda yıldırım, trafikte aksamalar vb.)dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.