Kırkikindi yağmuru ve sıcak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık