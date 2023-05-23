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Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışların; iç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Giriş: 23.05.2023 - 07:34 | Güncelleme: ABONE OL
HAVA DURUMU bugün nasıl? Son dakika: Meteoroloji'den bu bölgeler için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı! 23 Mayıs hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, (İzmir hariç) Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, (Elazığ hariç) Doğu Anadolu bölgesi ile Kilis, Gaziantep ve Adıyaman çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Muğla, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

YEREL KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, İç Ege ve Akdeniz ile Muğla, Eskişehir, Ankara, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yerel dolu, yıldırım, hortum ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgârın, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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