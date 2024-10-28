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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde - 28 Ekim Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Parçalı ve az bulutlu hava beklenirken, hava sıcaklıkları da mevsim normallerinde seyredecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.10.2024 - 07:26 Güncelleme: 28.10.2024 - 07:26
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        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

        İstanbul

        Kısmen Güneşli 20°

        Ankara

        Güneşli 20°

        İzmir

        Güneşli 24°

        Antalya

        Güneşli 27°

        Trabzon

        Güneşli 17°

        Bursa

        Güneşli 19°

        Adana

        Güneşli 28°

        Diyarbakır

        Güneşli 22°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 22°

        Ağrı

        Güneşli 12°

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        EDİRNE °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        DENİZLİ °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        İZMİR °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        MUĞLA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ADANA °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

        MERSİN °C, 27°C

        Az bulutlu ve açık

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        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 19°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 22°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 18°C

        Az bulutlu ve açık

        YOZGAT °C, 16°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        BOLU °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

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        TRABZON °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KARS °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MALATYA °C, 18°C

        Az bulutlu

        VAN °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 21°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

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