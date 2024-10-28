Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 20° Ankara Güneşli 20° İzmir Güneşli 24° Antalya Güneşli 27° Trabzon Güneşli 17° Bursa Güneşli 19° Adana Güneşli 28° Diyarbakır Güneşli 22° Gaziantep Kısmen Güneşli 22° Ağrı Güneşli 12°

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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM EDİRNE °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu EGE Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 19°C Az bulutlu ve açık DENİZLİ °C, 26°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 24°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 26°C Az bulutlu ve açık AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 29°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 27°C Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 27°C Az bulutlu ve açık REKLAM İÇ ANADOLU Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ANKARA °C, 19°C Az bulutlu ve açık ESKİŞEHİR °C, 22°C Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 18°C Az bulutlu ve açık YOZGAT °C, 16°C Az bulutlu ve açık BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu SİNOP °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 17°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ARTVİN °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu SAMSUN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM TRABZON °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ERZURUM °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu KARS °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu MALATYA °C, 18°C Az bulutlu VAN °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 23°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 23°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 21°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 24°C Az bulutlu ve açık