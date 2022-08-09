4 bölge için gök gürültülü sağanak uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Bilecik, Osmaniye, Eskişehir, Ankara, Bolu, Kars ve Ardahan çevreleri, Kocaeli'nin doğu ilçeleri, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Ege Bölgesi (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Manisa, İzmir’in kuzey ve doğu çevreleri, Aydın ve Muğla’nın iç kesimleri), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur ve Isparta çevreleri ile Antalya’nın iç kesimleri) ile Eskişehir çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık