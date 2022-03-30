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Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; orta ve doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi sağanak yağışlı diğer bölgeler parçalı bulutlu bir gün geçirecek. Hava sıcaklıkları iç Ege'de 3-5 derece artarken, orta Karadeniz'de 2-4 derece düşmesi bekleniyor.

30.03.2022 - 07:15 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kastamonu, Çankırı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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Hava sıcaklığının iç Ege'de 3 ila 5 derece artacağı, orta Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, Marmara'da yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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