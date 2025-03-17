Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji açıkladı! Yağışlı sistem geliyor! Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor - 17 Mart Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Yağışlı sistem geliyor! Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye yeni yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli sağanak yağmur bekleniyor. Yağışların Trakya'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de lodos etkisini sürdürmeye devam edecek. Hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece düşmesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 07:37 Güncelleme: 17.03.2025 - 07:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kuvvetli sağanak ve lodos etkili olacak! Sıcaklıklar düşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize, Tokat, Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        REKLAM

        İstanbul

        Yağmurlu 20°

        Ankara

        Kısmen Güneşli 24°

        İzmir

        Kısmen Güneşli 23°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 22°

        Trabzon

        Kısmen Güneşli 24°

        Bursa

        Yağmurlu 22°

        Adana

        Kısmen Güneşli 27°

        Diyarbakır

        Kısmen Güneşli 26°

        Gaziantep

        Bulutlu 25°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 14°

        HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

        Hava sıcaklığının batı bölgelerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'da yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın güneyli yönlerden Ege, Batı Akdeniz ve Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolunun batısı ile İç Anadolu ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

        Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Tartıştığı kocasını tabancayla öldürdü
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Kademeli emeklilikte ne isteniyor?
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Husiler: ABD'nin uçak gemisini vurduk
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Araç fiyatlarında artış uyarısı
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Mourinho'dan şampiyonluk sorusuna yanıt!
        Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü
        Motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada: 2 ölü
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Dizi aşkı gerçek oldu
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Okan Buruk ilk 11'ini buldu!
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        Kaybolan Perulu balıkçı 95 gün sonra bulundu
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları!
        Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını
        Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        "Yarışın tayin edicisi Fenerbahçe"
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        14.kattan düştü! Genç kadının şüpheli ölümü!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Fenerbahçe ağır yaralı!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu!
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        "Hayır" demekte zorlanıyor musunuz?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump görüştü!
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        Faldan denetim ve vergi çıktı
        6 platforma rekabet soruşturması
        6 platforma rekabet soruşturması
        Habertürk Anasayfa