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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 31° Ankara Güneşli 31° İzmir Güneşli 37° Antalya Güneşli 39° Trabzon Güneşli 26° Bursa Güneşli 30° Adana Güneşli 37° Diyarbakır Güneşli 40° Gaziantep Güneşli 37° Ağrı Güneşli 30°

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU EDİRNE °C, 36°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İSTANBUL °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 33°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 38°C Az bulutlu ve açık İZMİR °C, 36°C Az bulutlu ve açık MANİSA °C, 38°C Az bulutlu ve açık MUĞLA °C, 36°C Az bulutlu ve açık ADANA °C, 38°C Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 37°C Az bulutlu ve açık HATAY °C, 35°C Az bulutlu ve açık ISPARTA °C, 34°C Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 32°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 31°C Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 29°C Parçalı yer yer çok bulutlu DÜZCE °C, 32°C Parçalı yer yer çok bulutlu REKLAM SİNOP °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 28°C Parçalı yer yer çok bulutlu AMASYA °C, 32°C Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ERZURUM °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA °C, 35°C Parçalı ve az bulutlu VAN °C, 29°C Parçalı ve az bulutlu DİYARBAKIR °C, 40°C Az bulutlu ve açık GAZİANTEP °C, 38°C Az bulutlu ve açık SİİRT °C, 39°C Az bulutlu ve açık ŞANLIURFA °C, 40°C Az bulutlu ve açık