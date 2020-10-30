Eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz yaşamını yitirdi. Yılmaz uzun süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Mesut Yılmaz'ın geçen yılın Ocak ayında yaptırdığı rutin sağlık kontrolünde akciğerinde tümöre rastlanmıştı. 23 Ocak 2019’da yapılan operasyon sonucu kanserli tümör temizlenmişti.
Mayıs 2020’de bu defa beyin sapında tümör saptanan 73 yaşındaki Mesut Yılmaz, gerçekleştirilen ameliyat sonrası tedavi görüyordu.
1947 doğumlu Mesut Yılmaz, 1991-1999 yılları arasında 2 yıl boyunca 3 kez başbakanlık ve farklı bakanlık görevlerinde bulunmuştu. Yılmaz 11 yıl boyunca Anavatan Partisi Genel Başkanı görevini üstlenmişti.
MESUT YILMAZ'IN TÜRK SİYASETİNE DAMGA VURAN KARİYERİ
1983 yılında Anavatan Partisi kurucuları arasına yer alan Mesut Yılmaz, ANAP Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Kasım ayında yapılan seçimlerde Rize milletvekili olan Yılmaz, Turgut Özal Başbakanlığı'nda "Bilgilendirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı"na atandı ve hükûmet sözcülüğü görevlerini üstlendi.
1986 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlenen Mesut Yılmaz, Türkiye-Batı Almanya ve Türkiye-Yugoslavya ekonomi karma komisyonlarının başkanlıklarını yürüttü.
1987 seçimlerinde yine Rize milletvekili olan Mesut Yılmaz bu sefer Dışişleri Bakanlığı'na atandı. 1988 yılından sonra Avrupa Demokrasi Birliği Genel Başkan Yardımcılığı yaptı.
Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Yıldırım Akbulut'un Başbakanlığı'nda Dışişleri Bakanlığı görevinden 20 Şubat 1990'da istifa etti.
ANAP GENEL BAŞKANI ve BAŞBAKAN OLDU
Mesut Yılmaz, 15 Haziran 1991 yılında yapılan ANAP Kongresi'nde Genel Başkanlığa seçildi. Yılmaz, 1995 seçimleri sonrası DYP ile kurulan 53'üncü hükümetin başbakanı oldu.
28 ŞUBAT SÜRECİ
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Yılmaz, ANAP-DSP-DTP ya da başka bir deyişle ANASOL-D hükümetini kurdu. Yılmaz böylece 3'üncü kez Başbakanlık görevini üstlendi.
25 Kasım 1998'de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kendisi ve devlet bakanı Güneş Taner için verdiği gensoru önergelerinin TBMM'de kabul edilmesinden sonra istifa etti. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan genel seçimlerde partisinin büyük oy kaybına rağmen DSP-MHP-ANAP koalisyonunda yer alarak Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı oldu.
ANAP SONRASI...
3 Kasım 2002 seçimleri sonrası yüzde 5 oy oranı alan ANAP'ta görevinden istifa etti. 2007 seçimlerinde Rize'den bağımsız milletvekili olarak Meclis'e giren Yılmaz, 2009 yılında ANAP ve DYP'nin birleşmesiyle kurulan Demokrat Parti'ye (DP) geçti. Namık Kemal Zeybek'in Genel Başkan seçilmesinin ardından 2011 yılında partiden istifa etti.
YÜCE DİVAN YARGILAMASI
Mesut Yılmaz, TBMM tarafından Güneş Taner ile birlikte "Türkbank ihalesi sürecinde malın satımında ve değerinde fesat oluşturacak ilişki ve görüşmelere girdikleri ve bu eylemlerinin Türk Ceza Kanunu'nun 205. maddesine uyduğu iddiasıyla" hakkında Yüce Divan'a sevk edildi.
Yüce Divan sıfatıyla görev yapan Anayasa Mahkemesi, her iki kişinin suçlama kararlarının ayrı ayrı ele alınması gereği nedeniyle kararı iade etti. Karar 27 Ekim 2004'te tekrarlandı ve onaylandı. Böylece Yılmaz, Cumhuriyet tarihinde Yüce Divan'da yargılanan ilk başbakan olmuş oldu.
Üç üyenin sanıkların beraatini istemesine karşın oy çokluğuyla verilen karar sonucunda, dava normal zaman aşımı süresine kadar muhafaza edildikten sonra düşecek.
OĞLUNU KAYBETMİŞTİ
1976 yılında Berna Yılmaz ile evlenen Mesut Yılmaz'un Yavuz ve Hasan isimlerinde iki çocuğu vardı.
Uzun süredir “Temporal Lob Epilepsi” hastalığı nedeniyle tedavi gören Yavuz Yılmaz, Beykoz Konakları'ndaki evinde 2017 yılında intihar ederek yaşamına son vermişti.
Yavuz Yılmaz'ın ölümü Yılmaz ailesini derinden etkilemişti.
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