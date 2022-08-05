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Mersin'de orman yangını 3'üncü gününde

Orman yangını felaketleri bitmiyor. Mersin'de 3 gün önce çıkan yangın devam ediyor. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor

05.08.2022 - 14:43 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mersin'deki yangın 3'üncü gününde: Müdahale devam ediyor! Mersin orman yangını son durum - Güncel haberler
Mersin'deki yangın 3'üncü gününde!
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DHA

Mersin'de çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale, 3'üncü gününde de sürüyor.

DHA'nın haberine göre Toroslar ile Tarsus ilçeleri arasındaki Topaşır mevkisindeki ormanda, 3 Ağustos'ta öğle saatlerinde yangın çıktı.

SARP VE KAYALIK BÖLGEDEKİ AĞAÇLAR YANIYOR

İhbarla bölgeye 5 helikopter, 23 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Sarp ve kayalık olduğu belirtilen bölgede ekipler, alevleri söndürmek için yoğun çaba sarf etti.

Çalışmalar sırasında bir itfaiye eri de kayalıklardan düşerek hafif yaralandı. Dün havanın kararmasıyla birlikte helikopterler çalışmalarına ara verirken, karadan müdahale ise sürdü.

BUZAĞIYI KURTARDILAR

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte helikopterler, yeniden havalandı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın bölgesinde kalan bir buzağı kurtarıldı. Bir personel, buzağıyı kucağına alarak güvenli bölgeye taşıdı.

Bu arada bölgede 24 Temmuz'da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşlarıyla alevler kontrol altına alınmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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