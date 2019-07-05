Milli futbolcu Merih Demiral, Serie A devlerinden Juventus'a transfer oldu! Siyah-beyazlı kulüp, milli futbolcu ile 2024'e kadar sözleşme imzalandığını açıkladı!

Juventus'tan yapılan açıklamada Sassuolo'ya Merih Demiral için 18 milyon Euro ödeneceği bildirildi.