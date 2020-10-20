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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın partinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile ilgili iddiaları sorulan Akşener, şunları söyledi:

"İSPATLAMASI İÇİN İMKAN"

"Sayın Buğra Kavuncu, Sayın Ümit Özdağ'ın sözlerini, iddialarını, sizin tabirinizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor. Kendisi ile ilgili suç duyurusunda bulunuyor. Onu hep beraber göreceğiz. Fakat benim arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil AK Parti Grup Başkanvekili Sayın Bülent Turan'ın ne konuştuğu önemli...

"DEMOKRASİYİ İÇSELLEŞTİRME"

Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik. Parti içinde de bu demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyoruz. Her şeye rağmen demokrasiyi, her şeye rağmen istişareyi içselleştirme mücadelesi veriyoruz. Hür iradeleriyle partimizde görevleri bulunan arkadaşlarımızın fikirlerini söylemelerine inanıyorum. Bu konuda da demokrasiyi içselleştirme konusunda mücadeleye devam edeceğim.

"ÖLÇÜ KAÇSA DA SAYGI DUYDUM"

Meral Akşener olarak, DYP'nin genel başkan yardımcılığını ve bakanlığını yaptığım dönemde 43 milletvekilinin DYP'den hangi şartlarda ayrıldığını biliyorum. Sonra onun Türkiye'ye nelere mal olduğunu biliyorum. Şimdi hem Çıray'ın hem Özdağ'ın ölçü kaçsa da fikirlerine saygı duydum. Protestolarına saygı duydum. Gruba katılmamalarına saygı duydum. Ama Sayın Bülent Turan'ın büyük zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de çok manidar buldum. Kendimi 1997-98'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın attığı tweete baktığımızda, başka bir gözle izleyeceğiz hadiseleri."

"KİM SÖYLEDİYSE YALAN"

"Partiye yönelik bir operasyon mu söz konusu" sorusu üzerine Akşener, "Partimize bir saldırı olacağını bekliyorduk. Araştırma şirketleri yüzde 13-15'leri bulunca kış kışlığını her zaman yapar, onu biliyorduk da şimdi bakacağız duruma" dedi. Akşener, Özdağ'ın "HDP ile yakınlaşma" iddiasının sorulması üzerine de "Çok büyük bir yalandır. Yalancıdır bunu söyleyen" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZDAĞ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk'te katıldığı programda Buğra Kavuncu ile ilgili olarak, şu iddiaları dile getirmişti: “Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın Genel Başkan'ı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, ‘Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım.’ Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra Genel İdare Kurulu'na girdi, Sayın Genel Başkan'ı tekrar uyardım. Sayın Genel Başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul İl Başkanı oldu. Kendisi yurtdışında FETÖ’nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği’nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz’dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok.”

BUĞRA KAVUNCU'NUN YANITI

Bu iddiaların ardından Kavuncu, aynı programda Özdağ'a şu yanıtı verdi: “Bugün hukuk katliamı yapıldı, linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği’ydi o dönem. 180’e yakın firma bu derneğinin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye’de markalaşmış birçok firma vardı. 2010 tarihi itibariyle Kazakistan’daki fiili iş hayatım sona erdi. Parti tüzüğümün bütün yetkilerini kullanacağım. Bana atılan iftiralarla ilgili tüm hakkımı kullanacağım. Partimiz de tüm adımları atacaktır. İnsanların haysiyetiyle şerefiyle oynamak bu kadar kolay mı? Bu kadar ucuz mu insan hayatını karalamak. Kimseye papuç bırakacak değilim.”