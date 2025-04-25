Av.Pehlivan'ın avukatı serbest bırakıldı
Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında tutuklama talep edildi. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Koçoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, avukatlar Serkan Günel, Kazım Yiğit Akalın ve Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı.
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu, savcı karşısına çıktı. Hakkında yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek suçlaması bulunan Koçoğlu için tutuklama talep edildi. Koçoğlu, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Avukat Koçoğlu, Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Dün gözaltına alınan avukatlar Günel ve Akalın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.