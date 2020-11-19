Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre, doktorların tavsiyesi doğrultusunda tedavisine evinde devam edildiğini kaydeden Özhaseki, "Herkesten hayır dualarını eksik etmemesini istirham ediyorum. Yoğun tempo içinde irtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.

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