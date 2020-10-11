Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen genelgede okulların ne zaman açılacağı ve hangi okulların eğitime başlayacağı belirtildi. Peki Okullar ne zaman açılacak son dakika MEB? Hangi okullar açılıyor? İşte listesi...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, ilkokul 1'inci sınıflarla birlikte, 12 Ekim tarihinde 2. 3. 4. 8. ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitimin başlayacağını duyurdu.

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Mili Eğitim Bakanlığı 9, 10 ve 11. lise sınıflarının ne zaman yüz yüze eğitime geçeceğine dair henüz bir açıklama yapmadı.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),12 Ekim'den itibaren tüm özel eğitim okullarında yüz yüze eğitime başlanacağını bildirdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla 81 ile gönderilen yazıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim sürecinde, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bulunduğu özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili uygulama programının detayları paylaşıldı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Buna göre, 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan özel eğitim anaokulları ile özel eğitim ana sınıflarında günlük 6 etkinlik saati olmak üzere haftalık toplam 30 saat yüz yüze eğitim öğretime devam edilecek.

12 Ekim'den itibaren 0-36 aylık özel eğitim ihtiyacı olan çocuklar için erken çocukluk dönemi eğitim hizmetleri ilgili mevzuat doğrultusunda yüz yüze başlayacak.

Özel eğitim ilkokulları ile diğer ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında 1'inci sınıfa kayıtlı olan öğrencilere ek olarak 2, 3 ve 4. sınıf seviyesindeki tüm özel eğitim okul ve sınıflarındaki (ilkokullar bünyesindeki özel eğitim sınıfları dahil) öğrenciler de yüz yüze eğitime 12 Ekim'den itibaren dahil olacak. Bu kapsamda öğrenciler gruplara ayrılacak ve haftanın iki günü yüz yüze eğitime katılacak.

Ayrıca 12 Ekim'den itibaren 5, 6, 7 ve 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencilerinin eğitim gördüğü tüm özel eğitim okulları da yüz yüze eğitime başlayacak.

Bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunduran ortaokullarda 8. sınıf seviyesindeki özel eğitim öğrencileri de yüz yüze eğitime başlayacak, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıf seviyesindeki özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerin yüz yüze eğitime devam etmelerine ise il, ilçe Hıfzıssıhha Kurullarınca karar verilecek.

Ortaöğretim seviyesindeki özel eğitim meslek okullarının, özel eğitim meslek liselerinin, 3. kademe özel eğitim uygulama okullarının da içerisinde yer aldığı tüm özel eğitim okullarında da 12 Ekim'de yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise uygulama dersleri yüz yüze olarak her grup öğrenciye haftada iki gün yapılacak.