Marmaris'teki orman yangınında son durum

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

"BİR CESET BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yaklaşık 1 saat önce çıkan yangına müdahale devam ediyor. 1 helikopter ve 2 uçak da havadan müdahale ediyor. Yangının tam olarak neden çıktığına yönelik tam bir tespitimiz yok. Ama biraz önce ekiplerimiz tarafından bir ceset bulundu. Derhal kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirdik ve gerekli tahkikat yapılıyor" ifadelerini kullandı.