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Marmaris'teki orman yangınında son durum

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da, "Yangının tam olarak neden çıktığına yönelik tam bir tespitimiz yok. Ama biraz önce ekiplerimiz tarafından bir cansız beden bulundu. Derhal kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirdik ve gerekli tahkikat yapılıyor" ifadelerini kullandı

Giriş: 23.06.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Marmaris'teki orman yangınında son durum
HABERTURK.COM / AA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Sarıana Mahallesi'nde yerleşim yerine yakın ormanlık alanda duman görülmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

"BİR CESET BULUNDU, SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Yaklaşık 1 saat önce çıkan yangına müdahale devam ediyor. 1 helikopter ve 2 uçak da havadan müdahale ediyor. Yangının tam olarak neden çıktığına yönelik tam bir tespitimiz yok. Ama biraz önce ekiplerimiz tarafından bir ceset bulundu. Derhal kolluk kuvvetlerimizi bilgilendirdik ve gerekli tahkikat yapılıyor" ifadelerini kullandı.

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