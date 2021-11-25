Market çalışanlarını satırla rehin almak istedi!

Korkunç olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi, markete gelerek alışveriş yaptı. Aldığı ürünleri ödeme yapmadan kasadan geçirmek isterken market çalışanları tarafından uyarıldı.
DHA'nın haberine göre, o sırada ürünlerin parasını ödememekte ısrar eden saldırgan ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki satırla sağa sola saldırarak, market çalışanlarını tehdit edip rehin almak istedi. Durumu fark eden müşteriler, marketten çıkarak polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, marketin içerisinde bulunan saldırganı ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabalarının ardından satırlı saldırgan ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırgan, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
"AYAKKABILARINI ÇIKARIP, SİGARA YAKTI"
Görgü tanığı İhsan Okumuş, "Burada tıraş yapıyordum. Orta boylu, sakallı bir kişi marketten bir şeyler çalmış. Ürünleri markete bırakıp buradan ayrıldı. 15-20 dakika sonra elinde satırla geri geldi. Sonra dolabın önüne oturdu. Ayakkabılarını çıkarıp, sigara yaktı. Polis ekipleri geldi. Bir saat içerisinde ikna ettiler. Herhangi bir yaralama olmadı" dedi.
"ÇALIŞANLARI REHİN ALMAYA ÇALIŞMIŞ"
Bir diğer görgü tanığı Emrah Selman, "Olayı gördüğümde kasiyerle tartışıyordu. Ürün alıp para vermemiş. Bağırdı çağırdı. 10 dakika sonra geri geldi. Geri geldiğinde satır vardı elinde. Çalışanları rehin almaya çalışmış. Onlarda kendini dışarıya atmış. Polis geldi. İkna etmeleri bir saat sürdü" şeklinde konuştu.
SALDIRGANIN MARKETE GİRMESİ KAMERADA
Markete gelerek alışveriş yapan satırlı saldırgan iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde saldırganın markete girmesi, market içerisinde sağa sola bakarak dolaşması görülüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!