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Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Nusaybin'in 9 mahalle ve mezralarında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak saat 10.00 itibariyle kaldırıldı

Giriş: 02.05.2023 - 08:26 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Mardin’de 9 kırsal mahalle ve mezralarında sokağa çıkma yasağı kaldırıldı
AA

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 kırsal mahalle ve bağlı mezralarda terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak saat 10.00 itibariyle kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçe sınırları içerisinde bulunan kırsal bölgelerde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 04.00 itibarıyla bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Tekağaç, Sapanlı, Mağaracık, Arpalı, Bahminin, Kaleli, Şekrin, Yol, Güneli mahalleleri ve mezralarında sınırlı olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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