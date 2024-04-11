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İkinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin yeni üyeleri nisan ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Yavaş, “Milletin takdiri ne ise o takdir bizim başımızın, gözümüzün üzerinedir. Tek bir temennimiz vardır o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir. 25 ilçe belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya ve el ele vererek Başkente yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşüne sahip olabiliriz. Farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz ancak eminim ki hepimizden amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir” dedi.

REKLAM 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Mansur Yavaş, yeni Belediye Meclis üyelerinin belirlenmesiyle birlikte nisan ayı toplantısına başkanlık etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanlık Divanı için Meclis birinci ve ikinci başkanvekili ile 4 asil ve 2 yedek kâtip üyenin seçimi de tamamlandı. "BİR 5 YILI GERİDE BIRAKTIK" Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda yeni meclis üyelerini selamlayarak tokalaşan Yavaş, sözlerine, “31 Mart seçimlerinin Ankara’mıza ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yeni döneme başlamadan önce İstiklal mücadelemizi veren Ankara’mızı Başkent yapan, bizlerin bugün bu mecliste bulunmasına vesile olan demokrasimizin ve bağımsızlığımızın mimarı, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan meclis üyelerimize de hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Ayrıca yine milletimizin tercihi ile göreve başlayan 25 ilçemizin kıymetli belediye başkanlarına da hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum, görevlerinde başarılar diliyorum” diyerek başladı.

REKLAM Yavaş, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Değerli meclis üyeleri, kıymetli Ankaralılar, görevde bir beş yılı geride bıraktık. Bu süreçte şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla kentimizi yönetmeye çalıştık. Kimseyi ayırt etmeden, nereden kime kaç oy çıktığına bakmadan adil bir şekilde kentimize hizmet ettik. Meclisimizde zaman zaman tartıştık zaman zaman gerildik ama her şeyden önce geçtiğimiz dönemde haksız tek bir imar artışı yapılmaması ya da ranta yönelik tek bir karar alınmaması bizim için diğer tüm konulardan daha değerlidir. Bu konuda ortak irade koyan tüm gruplara teşekkür ediyorum. Yine parti ayırt etmeksizin meclisimizin tamamına yakınıyla alınan kararlarda farklı düşünsek de uyumlu bir şekilde çalıştık. Ancak şu konuya değinmeden geçemeyeceğim. Maalesef geçtiğimiz dönemde burası birkaç kişinin kentin seçilmiş başkanına sürekli hakaret ettiği, iftira attığı, karalama siyaseti yaptığı birleşimlere maalesef sahne olmuştu. Vatandaşlarımız bunların cevabını seçimde verdi.”

"KENTİMİZİ GELECEK GÜNLERE HEP BİRLİKTE TAŞIYACAĞIZ" 6 milyon Ankaralıya eşit hizmet etmek için çok çalışacaklarının sözünü veren Yavaş, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Yeni dönemde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ve üyelerine yakışmayan bu davranışların inşallah olmamasını temenni ediyorum. Milletin takdiri ne ise o takdir bizim başımızın, gözümüzün üzerinedir. Tek bir temennimiz vardır o da Ankara'ya hep birlikte hizmet etmektir. 25 ilçe belediye başkanımızın tamamını iş birliği yapmaya ve el ele vererek Başkent’e yakışır bir dönemi hep birlikte yaşamaya davet ediyorum. Farklı dünya görüşüne sahip olabiliriz. Farklı siyasi anlayışlara sahip olabiliriz ancak eminim ki hepimizden amacı tüm siyasi görüşlerden öte önce kentimize ve ülkemize hizmet etmektir. Bu nedenle bu mecliste yer alan tüm partilerin ortak aklı işleteceğine yürekten inanıyorum. Kimseye önyargımız bulunmamaktadır. Kimsenin iyi niyetinden de şüphem yoktur. Geçtiğimiz dönemde olduğu gibi şu konunun altını çiziyorum; hepimiz insanız hata yapabiliriz. Birbirimizi uyarmak, hata varsa düzeltilmesini sağlamak bizim hep birlikte bizim bu millete karşı sorumluluğumuzdur. Bu dönemde de oy verenle vermeyen vatandaşımız arasında bir fark olmayacağını 6 milyon Ankaralıya eşit hizmet etmek için çok çalışacağımıza da söz veriyorum. Gündelik siyasi konulara vakit ayırmadan sadece Ankara’mız için çalışacağımıza ve kaynakları kentimiz için harcayacağımıza söz veriyorum. Pandemide, depremde, selde, yangında olduğu gibi bundan sonra da ülkemizde nerede bir problem varsa hızır gibi koşup vatandaşlarımızın yanında olacağımıza söz veriyoruz. İnanıyorum ki bu dönemde de el ele, omuz omuza vereceğiz ve kentimizi gelecek günlere hep birlikte taşıyacağız. Bu tarihi sorumluluk bizlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ten devlet kahramanlarımızdan, elbette şehit ve gazilerimizden emanettir. Emanetlerine sonsuza dek sahip çıkacağız."