Mansur Yavaş'tan CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesi kararına ilk tepki

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilmesi ile ilgili "Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir. Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır. Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin geleceği; ancak adaletin tarafsız işlediği, hukukun üstün kılındığı ve demokrasinin tam anlamıyla hayata geçtiği bir düzenle güvence altına alınabilir." dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi Haberi Görüntüle

REKLAM advertisement1

Siyasete demokrasi dışı müdahaleler, en çok demokrasinin kendisine zarar vermiştir.



Partimizin İstanbul İl Kongresi’yle ilgili verilen tedbir kararı; demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaştırılması güç bir karardır.



Oysa hukukun asli görevi, demokrasiyi korumaktır. Türkiye’nin… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) September 2, 2025

NE OLMUŞTU? CHP'nin 38. Olağan İstanbul Kongresi iptal edildi. Özgür Çelik mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görevde uzaklaştırılan isimlerin yerine ise Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici yönetim görevlendirildi. Görevden alınan Özgür Çelik, "Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz" paylaşımında bulundu. Öte yandan CHP İl Kongresi İddianamesi kabul edildi. İddianamede Özgür Çelik ve 10 kişiye 3 yıla kadar hapis isteniyor.