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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da sokakta tartıştığı 2 kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

        Manisa'da sokakta tartıştığı 2 kadını tabanca ile vurduktan sonra intihar etti: 2 ölü, 1 yaralı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir kişi, henüz sebebi bilinmeyen nedenle iki kadınla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kadına ateş açan saldırgan daha sonra kendisini vurdu. İki kadından birisi hayatını kaybederken, diğeri tedavi altına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:51 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:52
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        Sokakta tartıştığı kadınlara ateş açtı! 2 ölü, 1 yaralı
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), sokakta tartıştığı iki kadına tabanca ile ateş açtıktan sonra kendisini vurdu. Olayda Mızrak ile ateş açtığı kadınlardan 1'i öldü, diğeri ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

        Olay, saat 21.30 sıralarında Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak Hilal Üst geçidi yakınında meydana geldi. Veysel Mızrak, park halindeki otomobilinin yanında beklerken, yoldan geçen Meliha Uludağ (47) ve Cansu Dönmez (20) ile henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı.

        Gerginliğin artması sonucu Mızrak, belinden çıkardığı tabanca ile iki kadına art arda ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dönmez ve Uludağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada Veysel Mızrak elindeki tabanca ile kendisini başından vurdu.

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        2'Sİ DE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Veysel Mızrak ve Meliha Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ağır yaralı olduğu anlaşılan Cansu Dönmez ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. 2 kişinin cansız bedeni de savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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