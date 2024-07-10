Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Malatya'da deprem oldu! 10 Temmuz 2024 AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Son dakika: Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli verileriyle son depremler listesi

        Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan sarsıntılar anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son verilere göre bugün (10 Temmuz) Malatya'da bir deprem meydana geldi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.07.2024 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Ülkemizde yaşanan depremler anlık olarak AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Son depremler arasında 4.3 büyüklüğündeki Malatya depremi anlık olarak merak konusu oldu. İşte detaylar...

        • 2

          MALATYA'DA DEPREM!

          AFAD'ın paylaştığı son verilere göre Malatya, Yeşilyurt'ta meydana gelen depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı.

        • 3

          AFAD 09:54'te meydana gelen depremin derinliğini 14.27 kilometre olarak bildirdi.

          Depreme dair diğer detaylar ise şu şekilde:

          Enlem: 38.2581

          Boylam: 38.1208

        • 4

          MALATYA'DA YAŞANAN SON DEPREMLER

          Malatya'da 03:51'de Doğanşehir'de 2.1 büyüklüğünde, 03:45'te ise Yazıhan'da 1.5 büyüklüğünde iki adet deprem meydana gelmişti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        Üniversitelerde önemli değişiklik! 2.öğretim programları kapatıldı
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        İngiltere'nin 'süper zenginleri' ülkeyi terk ediyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Dünyada çığır açacak sağlık teknolojileri bu merkezden çıkıyor
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        Avrupa devleri Ferdi için geliyor!
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "Rusya, Trump'ın kazanması için çalışıyor"
        "İki efsanenin doğuşu"
        "İki efsanenin doğuşu"
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        Nişanlısıyla yemek yiyen müzisyeni döverek öldürmüşlerdi! Olay anını anlattılar!
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        "Yapılan şiddeti herkes duymalı"
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Kan donduran vahşet için kırmızı bülten!
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Arjantin finalde! Messi tarihe geçti
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        Metrolarda neden yan yana oturuluyor?
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        EURO 2024'te son finalist belli oluyor!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Sigarayı bırakmak için en etkili 10 yöntem!
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Çin yatırımında madalyonun diğer yüzü
        Emekli aylığında reform zamanı
        Emekli aylığında reform zamanı
        'Adam' arıyor
        'Adam' arıyor
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        İnşaat maliyetinde 16 aylık zirve
        Habertürk Anasayfa