Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Son dakika: Mağlova Kemeri gün yüzüne çıktı | Son dakika haberleri

        Mağlova Kemeri gün yüzüne çıktı

        İstanbul'da yağışsız geçen yaz mevsimi ve sıcaklar nedeniyle kuruyan Alibey Barajı'nda Mağlova kemeri tamamen gün yüzüne çıktı. Kemer havadan görüntülenirken, ortaya çıkan Mağlova kemeri, vatandaşların piknik alanı oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 03.08.2024 - 09:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mağlova Kemeri gün yüzüne çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Megakent İstanbul'a su sağlayan barajların su miktarı yüzde 57 seviyesine kadar geriledi. Alibey Barajı'nın doluluk oranı İstanbul'daki en düşük seviye olan yüzde 26 seviyelerine kadar geriledi. Kuraklık nedeniyle Mağlova ve Güzelce su kemerleri tamamen gün yüzüne çıktı.

        Havadan çekilen Alibey Barajı üzerinde tamimiyle ortaya çıkan Mağlova Kemeri gölgesinde vatandaşların piknik yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Kış aylarında sular altında olan kısımları kuruyan gölün birçok bölgesinde vatandaşlar arabayla gezdiği çekilen görüntülere yansıdı.

        UZMANLARDAN SU TÜKETİMİ UYARISI

        Uzmanlar, yaz aylarında aşırı su tüketiminin barajlardaki su seviyesinde hızla azalma nedenleri arasında olduğunu, bu nedenle tasarruf konusunda vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

        Son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranları ise şöyle, Ömerli Barajı yüzde 62 doluluk oranına sahipken, Terkos Barajı yüzde 72 ile en yüksek doluluk oranına sahip. Büyükçekmece Gölü yüzde 54 doluluk oranına kadar gerilerken, Darlık Barajı yüzde 60 su oranına sahip. Sazlıdere Barajı yüzde 52, Kazandere Barajı yüzde 27 ile doluluk oranı en az olan ikinci baraj oldu. Papuçdere yüzde 39 doluluk oranına kadar düşerken, Elmalı Barajı yüzde 63 seviyelerinde. Son olarak Istrancalar Barajı ise yüzde 37 oranına kadar düşüş gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Normalden daha sıcak!
        Normalden daha sıcak!
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        İflah olmaz kötümserler
        İflah olmaz kötümserler
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Galatasaray, Gabriel Sara'yı bitirdi!
        Depresyona karşı Çaykovski
        Depresyona karşı Çaykovski
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        Böcek ilacı 9 kişiyi zehirledi
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu
        Borç-alacak tartışması kanlı bitti: Oğul, baba katili oldu
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Habertürk Anasayfa